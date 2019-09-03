В ФСИН рассказали, какую характеристику получат Мамаев и Кокорин для УДО

Москва, 3 сентября. Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко рассказал, какие характеристики могут получить осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев для рассмотрения их ходатайства об условно-досрочном освобождении.

По его словам, представители ФСИН дадут положительную характеристику Мамаеву и Кокорину, которые подали ходатайство об условно-досрочном освобождении. Он также добавил, что в колонии футболисты зарекомендовали себя с хорошей стороны. Футболисты выступили организаторами нескольких спортивных мероприятий, а также провели матч с футбольным клубом «Салют», представляющим Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).

«Они зарекомендовали себя с хорошей стороны. Наши сотрудники это видят и отмечают. Футболисты активно, хоть и недолго, проявили себя в жизни колонии», — сказал Максименко.

Он также добавил, что благодаря Кокорину и Мамаеву увеличилось количество осужденных, которые начали заниматься спортом в колонии.

«Главная их заслуга — пропаганда здорового образа жизни. Обо всем этом мы, конечно же, и напишем, и расскажем на заседании. Вывод однозначный — мы поддерживаем их ходатайства об УДО», — добавил Максименко.

Ранее стало известно, что 6 сентября районный суд Белгородской области рассмотрит ходатайство футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Судебное заседание пройдет на территории исправительного учреждения, где отбывает наказание Павел Мамаев, а также нападающий «Зенита» и его младший брат Кирилл Кокорин.

Напомним, в октябре 2018 года Кокорин и Мамаев с компанией друзей устроили две потасовки в центре столицы. Сначала спортсмены избили водителя, а позднее напали на главу департамента министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака. В мае 2019 года суд приговорил Кокорина к 18 месяцам колонии общего режима, а Мамаева к 7 месяцам заключения. Учитывая проведенное футболистами в СИЗО время, тюремные сроки Мамаева и Кокорина составят 6,5 и 7,5 месяцев соответственно.