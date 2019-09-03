Трамп вновь устроил перебранку с мэром Лондона 

Вашингтон, 3 сентября. Президент США Дональд Трамп вновь подверг критике работу мэра Лондона Садика Хана, обвинив его в некомпетентности. Очередные нападки главы Белого дома связаны с заявлениями Хана, которому не понравилось, что Трамп отменил свой визит в Польшу на мероприятия по случаю 80-летия с начала Второй мировой войны.

Напомним, Трамп отменил визит в Польшу в связи с приближением урагана «Дориан». Он пожелал лично контролировать деятельность федерального правительства. Однако 31 августа президент США отправился играть в гольф в свой собственный клуб в Стерлинге, расположенный в Вирджинии.

Хан, будучи в Варшаве, заявил в интервью Politico, что Трамп не смог прибыть, поскольку «явно был занят борьбой с ураганом с поля для гольфа».

«Некомпетентный мэр Лондона Садик Хан был обеспокоен тем, что я сыграл вчера очень быструю партию в гольф», — написал в ответ Трамп в своем микроблоге в Twitter.

При этом глава Белого дома посоветовал Хану сосредоточиться на борьбе с преступностью в Лондоне, которая, по его мнению, «вышла из-под контроля».

«Он ужасный мэр, который не должен вмешиваться в наши дела!» — резюмировал американский президент.

Отметим, что это далеко не первая перебранка Трампа и Хана в соцсетях. В середине июля глава Белого дома отреагировал на информацию о том, что группе хакеров удалось взломать электронный почтовый ящик и Twitter-аккаунт британского Скотленд-Ярда. При этом в публикации он назвал мэра Лондона некомпетентным, передавал RT.

«С некомпетентным мэром Лондона у вас никогда не будет безопасных улиц!» — написал Трамп, комментируя пост обозревателя Кэти Хопкинс, сообщившей, что полицейские Лондона «потеряли контроль над улицами» города.

Чуть более месяца назад, во время официального визита в Великобританию Трамп заявил, что Хан «ужасно работает». Он также называл Хана «ходячей катастрофой».

В преддверии визита американского лидера в Великобританию мэр Лондона в своей статье, опубликованной в одной из газет, поставил Трампа в один ряд с политиками, использующими популярную у фашистов риторику. Хан подчеркнул, что, несмотря на союзнические отношения Великобритании и США, британскому правительству стоило бы выражать большую обеспокоенность политикой Трампа и не встречать его с такой помпезностью.

По мнению лондонского градоначальника, действия президента Соединенных Штатов «идут наперекор идеалам свободы, в том числе свободе вероисповедания и равенства, на которых была построена Америка».