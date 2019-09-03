Супруга Виктора Бута намерена посетить американскую тюрьму в сентябре

Нью-Йорк, 3 сентября. Супруга находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута Алла намерена посетить мужа в сентябре, сообщил адвокат Алексей Тарасов.

Бут находится в американской тюрьме «Марион», расположенной в штате Иллинойс. Предполагается, что супруга навестит заключенного 16 — 17 сентября.

«Вероятно, Алла Бут пробудет там неделю», — приводит слова адвоката ТАСС.

По словам Тарасова, для организации визита россиянки в американскую тюрьму «поддерживаются контакты с федеральным Бюро тюрем». Возможность супругов увидеться зависит от этого ведомства.

«Если у представителей Бюро тюрем не будет возражений, то я, вероятно, будут сопровождать Аллу Бут на встречу с Виктором Бутом в помещении тюрьмы», — заметил представитель защиты.

Американскую визу Алла Бут получила в мае этого года.

Напомним, Бут был задержан 11 лет назад в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против россиянина выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которую в США считают террористической.

В 2010 году Бута экстрадировали в Соединенные Штаты. В апреле 2012 года россиянин был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в размере 15 миллионов долларов.