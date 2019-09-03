Шойгу провел переговоры с министром обороны Франции

Москва, 3 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли. Соответствующую информацию передает Минобороны РФ.

Переговоры прошли 3 сентября в преддверии визита Парли в российскую столицу.

«С целью подготовки российско-французского совета сотрудничества по вопросам безопасности (в формате «2 + 2») 3 сентября 2019 года министр обороны Российской Федерации и генерал армии Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли», — заявили в ведомстве.

Стороны коснулись вопросов региональных проблем в рамках развития отношений между Россией и Францией. Планируется, что обсуждение продолжится в Москве 9 сентября.

Ранее сообщалось, что Шойгу поручил расширить возможности использования телемедицины для оказания помощи российским военнослужащим в Сирии, а также улучшить качество социально-бытовых услуг.