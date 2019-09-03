Донбасс сегодня: Киев установил таксы за убийства ополченцев, СМИ готовят провокации

Донбасс, 3 сентября. ВСУ бьют по ДНР и ЛНР из тяжелых минометов и зенитных установок. Дончане сбили три украинских беспилотника, корректировавших огонь. Командующий ООС установил тарифы на ликвидацию защитников республик. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Республики Донбасса за сутки, 2 сентября, были обстреляны Вооруженными силами Украины 13 раз. По информации представительств ЛНР и ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, обстрелы зафиксированы в направлении семи населенных пунктов. Жертв среди мирного населения и повреждений жилого сектора нет. ВСУ при обстрелах традиционно использовали минометы калибра 120 мм и 82 мм, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие.

Военные ДНР сбили три беспилотника ВСУ

Украинская армия все чаще для корректировки артиллерийского огня использует беспилотные летательные аппараты. С помощью БПЛА ВСУ ведут прицельные обстрелы по позициям защитников Донбасса и населенным пунктам. В основном использование корректировщиков отслеживается на горловском и южном направлениях в ДНР. Народная милиция за прошедшие сутки сбила три таких беспилотника, один из которых летал над Коминтерново во время нахождения там патруля ОБСЕ. Об этом в своем комментарии сообщил представитель управления Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.

Премии за убийства защитников Донбасса

Использование силами ООС беспилотных аппаратов ведет к увеличению количества обстрелов, которые, судя по последним разведданным УНМ ДНР, связаны с жаждой заработать на убийствах и разрушениях. Так, разведке оборонного ведомства ДНР стало известно о новом официальном приказе командующего ООС, который касается премирования украинских бойцов за ведение боевых действий против республик. В документе перечислены размеры премий, а также указано, за какие «заслуги» киевские силовики могут их получить. За убитого воина неподконтрольного Донбасса премия составляет 7 тысяч гривен. Уничтожение автомобиля — 12 тысяч, одного БПЛА — 36 тысяч, одного танка — 48 тысяч.

Киев готовит постановочные репортажи в зоне проведения ООС

Руководство ООС озадачило украинские средства массовой информации необходимостью подготовки сюжетов о провокационных обстрелах якобы с территории ЛНР. Об этом на брифинге рассказал представитель УНМ ЛНР Иван Филипоненко. Указанные фейковые репортажи уже не в первый раз предваряют очередную встречу контактной группы в Минске. Новое заседание в столице Белоруссии намечено на 4 сентября.

Источники оборонного ведомства ЛНР подтвердили прибытие журналистов с телевизионных каналов «1+1» и ICTV в расположение одного из батальонов 72-й механизированной бригады ВСУ. Выезд журналистов на передовую контролирует начальник штаба батальона майор Дехтярь. Ему поставлена задача устроить постановочный обстрел украинских позиций вблизи поселка Золотое.

Судя по полученной информации, в ближайшее время ожидается появление новых сюжетов по дискредитации защитников Донбасса на украинских телеканалах.