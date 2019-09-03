Москва, 3 сентября. Президентские и парламентские выборы в Тунисе состоятся осенью текущего года, страна живет в ожидании грядущих выборов. Однако их результаты могут лишь усугубить политический и экономический кризис в стране, считает руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов.

Во вторник в Тунисе отмечается День движения независимости. Страна избавилась от колониального гнета Франции в 1955 году, однако Тунис до сих пор остается в той или иной мере зависимым от западных партнеров.

Кузнецов отметил, что де-юре Тунис является суверенным государством, но фактически страна связана отношениями с Европой. Более того, с 2015 года Тунис является союзником США вне НАТО.

«Все это определяет внешнеполитические приоритеты этой страны, они простираются только в одном, прозападном, направлении», — отметил эксперт в комментарии «ПолитРоссии».

Именно эта зависимость от Запада во многом и привела к тому критическому положению, в котором оказался Тунис после «арабской весны». Инициированный Западом кризис в стране привел к социально-экономической катастрофе.

Выборы президента Туниса назначены на 15 сентября, они пройдут в досрочном порядке из-за смерти главы государства Беджи Каид ас-Себси 25 июля текущего года. Парламентские выборы назначены на 15 сентября. Выборы являются хорошей возможностью изменить внешнеполитическую направленность страны, пересмотреть основные приоритеты. Однако в действительности никаких перемен ждать не стоит, считает Кузнецов. Более того, эксперт спрогнозировал усиление кризиса в Тунисе после выборов.

«Все складывается таким образом, что у Туниса есть сложившиеся приоритеты, и я не думаю, что они будут зависеть от того, кто победит на выборах. Никто просто не будет их менять», – добавил Кузнецов.

Основные вопросы внутренней повестки связаны с преодолением экономического кризиса и засильем боевиков в Тунисе. Кроме того, ситуацию осложняет борьба между правительством и профсоюзными организациями.

Таким образом, ожидать коренных изменений после президентских и парламентских выборов в Тунисе не стоит. Противоборство кандидатов на президентский пост лишь усугубит ситуацию в стране, став катализатором нового кризиса.