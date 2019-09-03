Гаврилов прокомментировал свое отношение к формированию правительства Грузии

Парламент Грузии начал осеннюю сессию со скандалом: участники протестной акции собрались у входа в законодательный орган и выступили против выдвижения главы МВД Георгия Гахарии на пост премьер-министра республики. Новую волну протеста и будущее отношений России и Грузии Федеральному агентству новостей прокомментировал депутат Госдумы Сергей Гаврилов, чье выступление в грузинском парламенте стало поводом для массовых протестов в июне этого года.

«Меня и многих моих коллег-депутатов задело то, что в новых протестах опять используется образ России. Напомню, что в ходе попытки переворота 20 июня протестующие радикалы, сторонники Михаила Саакашвили, обвиняли руководство Грузии в русофильстве, в зависимости от РФ. Сейчас радикальная оппозиция заявила, что Гахария избирается назначением Гаврилова, а партия «Грузинская мечта» считает, что противодействие революции ведется под организацией Гаврилова. Так вот я, как тот самый Гаврилов, хочу заявить, что не имею отношения ни к премьер-министру, ни к формированию правительства, ни к революционным потрясениям в Грузии».

Он объяснил позицию России: страна признает право Грузии на свои внутренние дела, но заинтересована в безопасности на своих рубежах, безопасности для туристов, в качестве экспортного грузинского вина и выступает против поддержки радикальных образований, потенциальных террористических группировок и размещения иностранных военных баз.

«Если новое грузинское руководство будет заинтересовано в создании суверенного демократического государства, в добрососедских отношениях с Россией, то мы сможем поделиться своим опытом и при желании дать советы по поводу персоналий, по поводу позиции, которую могла бы занять Грузия в социальной, экономической сфере и международной политике», — сказал председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

По словам депутата ГД, российские парламентарии готовы к контакту со всеми политическими партиями, за исключением явно русофобских и марионеточных сил, и готовы работать в поисках компромисса. Впрочем, Россия в этом свою часть пути уже прошла, считает Гаврилов: сохранила инвестиции, туристические и экономические связи, поддерживает проведение служб на грузинском языке в храмах диаспоры в российских городах. В то же время многим грузинским политикам не хватает смелости выступить с пророссийской позицией.

«К сожалению, ситуация похожа на украинские события. В день нашего визита многие политики проявляли симпатию к нам, но волны радикализма вынуждают их прятать свои истинные взгляды и не афишировать свою позицию. Это слабость руководства и недостаток мужества — и правящей партии, и «Патриотов Грузии».

Ошибочными шагами собеседник ФАН считает отставку депутатов, отвечавших за приглашение делегатов Международной ассамблеи православия. Напомним, парламент Грузии приостановил депутатские полномочия члена правящей партии «Грузинская мечта» Закарии Куцнашвили, который был организатором скандальной сессии МАП в местном парламенте 20 июня.

«Их сделали козлами отпущения, хотя они бились за то, чтобы укрепить отношения между нашими странами», — высказался Сергей Гаврилов.

По его мнению, самый ожидаемый шаг сейчас — это извинения российскому правительству и делегатам МАП. До этого в развитии конфликта Грузия сделала один шаг в эту сторону, уволив журналиста Георгия Габунию, который в эфире грузинского канала оскорбил президента России.

«Я думаю, этого добилась общественность Грузии, в том числе экспортно ориентированный бизнес, — сказал российский депутат. — Вопрос не только в личности журналиста, а в том, чтобы использовать свободу слова как инструмент вмешательства во внутренние дела Грузии. То, как грузинское руководство пытается призывать к ответу телеканал, радикалов, говорит о попытке сохранить государственность. Я был свидетелем того, как в июньских событиях государство начало качаться и падать в пыль, полиция начала разбегаться, государственные деятели — уходить в отставку. Грузии следует понимать, что Россия — единственный крупный сосед, который заинтересован в безопасном существовании бок о бок, в развитии страны на основе общих с нами православных, демографических ценностей. Поэтому надо прекратить незаслуженно поливать РФ грязью, начать думать о своем народе и своей стране, а не следовать советам заокеанских партнеров».

Он также предложил грузинскому правительству принести извинения другим участникам делегации МАП, в том числе представителям африканских стран, которых шокировали погромы и истерика радикалов вместо грузинского гостеприимства в Тбилиси.

Что касается формирования нового правительства Грузии, то от нового министра МВД с российской стороны ожидают восстановления порядка и наказания виновников переворота.

«Но этим ограничиться нельзя, — отметил собеседник ФАН. — Задача в том, чтобы восстанавливать государственность, а это возможно только в условиях равноправных отношений с Россией, налаживания отношений с Абхазией и Южной Осетией. В Грузии немало авторитетных политиков, в том числе из бизнесменов, просто надо перестать их запугивать, дать спокойно работать и создать правительство народного доверия».

После протестных событий «Патриоты Грузии» приехали в Москву, и теперь российские депутаты готовы встретиться с правящей партией «Грузинская мечта». От имени думского комитета Сергей Гаврилов призвал грузинских коллег «перестать бояться собственной тени, приехать в российскую столицу и прекратить русофобские настроения». Как рассказал ФАН политик, осенью будет создано общество российско-грузинской дружбы, которое он возглавит лично.

«Радикалы и экстремисты приходят и уходят, а народы остаются. Ни провокациями, ни радикализмом нас не запугать. В наших интересах думать о будущем. У Грузии есть уникальные козыри: общие культурные ценности, доброжелательные отношения между нашими народами. Грузинское руководство должно воспользоваться этим, чтобы восстановить связи между странами. Лично я готов сделать все возможное, чтобы укрепить наши отношения».

Напомним, 20 июня Сергей Гаврилов в качестве главы межпарламентского объединения православных депутатов разных стран открыл сессию, сидя в кресле спикера грузинского парламента, — по инициативе грузинского коллеги. Это стало поводом для протестов грузинской оппозиции, обвинившей власти в пособничестве «российской оккупации». На фоне массовых протестов в Тбилиси российские власти закрыли прямое авиасообщение с Грузией, отношения между странами обострились.