Депутат рассказал, зачем трансгендер женился в СИЗО

Браки между представителями нетрадиционной ориентации не приживутся в России. С таким мнением в интервью Федеральному агентству новостей выступил депутат Государственной думы Сергей Вострецов. Так он прокомментировал новость о том, что в московском следственном изоляторе №6 состоялась свадьба заключенного-трансгендера с обычной девушкой.

Трансгендер решил связать себя узами брака в московском СИЗО, чтобы обеспечить свою безопасность, убежден депутат.

«Человек находится в СИЗО. Мы же знаем отношение нашего поднадзорного контингента. В тюрьме свои порядки, свои правила. Там толерантности к этому намного меньше. И, может быть, чтобы не поехать в общую камеру, он и женился», — предположил Вострецов.

В противном случае брачующиеся вряд ли бы стали выпячивать свои чувства, отметил парламентарий.

«Это либо пиар-ход, либо стремление этого трансгендера обеспечить собственную безопасность», — сказал он.

В России такие браки недопустимы с точки зрения традиционных ценностей, продолжил депутат.

«У нас все равно это не приживется. Конечно, в семье не без урода, но их единицы. Печалиться за них особо не стоит. Единственное, мы не должны давать им возможности информационной пропаганды. Для нас эти ценности чужды».

Однако тотально запрещать отношения между представителями ЛГБТ не нужно.

«Пусть только не лезут к нашим детям с этой информацией. Вы знаете, за границей детям предлагают выбирать, какого они пола. Для нас это недопустимо», — заявил собеседник ФАН.

По словам Вострецова, нельзя «позволять этой гадости распространяться».

«Бывают отклонения, но что судить? Их пожалеть только можно. Это как наркоманы и другие болезни: не нужно их трогать, это их жизненный выбор. Эти люди не могут создать продолжение рода. Это тупиковая ветвь. Мужчины должны выполнять свои функции», — подытожил депутат.

Автор законопроекта о запрете браков с трансгендерами Дмитрий Горовцов в интервью ФАН отметил, что предложенная им законодательная инициатива сохраняет свою злободневность.

«Да, мой законопроект по-прежнему сохраняет актуальность», — заметил экс-депутат Государственной думы.

Ранее стало известно, что в московском СИЗО №6 состоялась свадьба заключенного-трансгендера с его избранницей — обычной девушкой. Об этом корреспонденту ФАН рассказала сотрудница дежурной части учреждения.