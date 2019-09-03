Гутерриш предупредил о «континентальном масштабе» терроризма в Африке

Киншаса, 3 сентября. Генсек ООН Антонио Гутерриш обратил внимание на возрастающую угрозу терроризма в Африке, предупредив, что повстанческая группировка Союзных демократических сил Демократической Республики Конго (ADF) теперь связана с исламистскими ополченцами на всем континенте.

Гутерриш во вторник посетил ДРК. Как сообщает Defense Post, генсек ООН заявил, что «угрозу терроризма следует рассматривать в континентальном масштабе». Он охарактеризовал ДРК как опору стабильности и отметил долгую борьбу страны с исламистским ополчением и ADF на востоке страны.

Издание напоминает, что ADF была основана в 1995 году членами Угандских мусульманских борцов за свободу, которые были изгнаны из Уганды. По словам Гутерриша, эта группа теперь связана с другими африканскими террористическими группами.

«По моему мнению, сегодня ADF является частью сети, которая начинается в Ливии и простирается до Сахеля, региона озера Чад и присутствует в Мозамбике», — отметил Гутерриш.

Генсек ООН добавил, что у него нет точной информации, есть ли «формальная связь» между ADF и террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), которая ранее заявила о нескольких нападениях в восточной части ДРК. Однако, по его словам, есть доказательства связи между ADF и боевиками Мозамбика.

В минувшее воскресенье сообщалось, что правительство Руанды приняло решение закрыть границу с ДРК из-за вспышки вируса Эболы. Решение было принято после того, как подтвердился второй за месяц случай смерти от Эболы в городе Гома, который расположен рядом с границей, разделяющей Конго и Руанду.

Напомним, эпидемия Эболы началась в Северном Киву в августе 2018 года, а затем распространилась на провинцию Итури. Нынешняя эпидемия лихорадки является второй по масштабности за всю историю после того, как в период между 2014-2016 годами в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне от болезни скончалось более 11 тысяч человек. По данным на 9 июля, от Эболы в Конго умерли более 1600 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.