Малышева показала пищевод Алибасова изнутри после отравления «Кротом»

Москва, 3 сентября. Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева раскрыла подробности лечения продюсера Бари Алибасова после отравления средством для прочистки труб «Крот».

Врач рассказала в передаче «Жить здорово!» на Первом канале, что прежде медики не могли раскрыть секреты лечения Алибасова, это запрещалось законом. Однако теперь специалисты получили разрешение на обнародование данных. В студию программы пригласили врачей из института имени Склифосовского, которые занимались лечением продюсера.

Руководитель отделения токсикологии Михаил Поцхверия сообщил, что Алибасов поступил в отделение с диагнозом «отравление прижигающей жидкостью». Врач подчеркнул, что пациент не употреблял алкоголь.

В студии показали видеозапись эндоскопического исследования пищевода продюсера – пищевод Алибасова изнутри. Врач Юрий Тетерин обратил внимание на признаки третьей и четвертой степени ожогов слизистой в пищеводе пациента. Затем Малышева продемонстрировала пищевод спустя две недели лечения, орган оказался почти здоровым.

Врачи отметили, что Алибасову вводили колоссальное количество жидкости, чтобы избежать токсического шока. Малышева добавила, что теперь продюсеру необходимо регулярно наблюдаться у врачей и следить за здоровьем, сообщает НСН.

Алибасова госпитализировали 4 июня после того, как он якобы выпил средство для чистки труб «Крот», перепутав опасную жидкость с соком. Продюсера доставили в больницу с ожогом пищевода и желудка, как сообщал сын Алибасова, состояние продюсер было близко к летальному исходу. Однако уже через две недели после отравления Алибасова выписали из больницы/

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