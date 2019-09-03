Hyundai представил новый хэтчбек i10

Москва, 3 сентября. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai представила хэтчбек Hyundai i10 третьего поколения.

Новинка, публичная презентация которой состоится на сентябрьском автосалоне во Франкфурте, будет отличаться более привлекательным и динамичным обликом. Машина стала технологичнее и безопаснее своего предшественника. У хэтчбека Hyundai i10 на 20 мм опущена крыша и расширен кузов. Также, у новинки массивная радиаторная решетка и круглые светодиодные ходовые огни.

Кузов автомобиля будет представлен в десяти различных цветах. Салон украшен трехмерными вставками в виде «пчелиных сот». Кроме того, установлен 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Разработчики оборудовали автомобиль системами автоматического переключения с дальнего света на ближний, удержания в полосе движения, контроля усталости водителя и «умным» круиз-контролем.

На автомобильном рынке новинка будет представлена в двух вариациях: с 1-литровым бензиновым двигателем с мощностью 66 лошадиных сил и 1,2-литровым на 82 лошадиные силы.

Планируется, что старт продаж в европейских странах будет дан уже в первой половине 2020 года.

Ранее Hyundai показала тизер новой модели автомобиля. Изображение появилось в социальных сетях автопроизводителя. Отмечается, что новинка будет отличаться «совершенно новым дизайном экстерьера и салона, передовыми функциями безопасности и мультимедиа». По мнению южнокорейского автопроизводителя, машина станет лидером в своем классе.