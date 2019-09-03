Опубликован рейтинг самых «опасных» марок автомобилей

Вашингтон, 3 сентября. Эксперты на основе статистики Национального управления безопасностью движения на трассах США составили рейтинг самых «опасных» автомобилей.

Специалисты проанализировали, какие автомобили чаще всего попадали в аварии из-за пренебрежения водителем правил ПДД или употребления им алкоголя и наркотиков.

Как выяснилось, чаще всего скорость превышают владельцы элитных марок автомобилей. По мнению экспертов, у них выше соблазн проверить, на что способен их транспорт «на пределе». В 27% авариях, произошедших из-за превышения скорости, участвовали автомобили класса «люкс».

Первое место по аварийности из-за несоблюдения скоростного режима досталось Infiniti (33%). Второе и третье места разделили Acura (31,7%) и Mitsubishi (30,7%). Четвертое место получила марка Volkswagen (29,9%). Пятую строчку занимают автомобили Honda (29,8%). Далее по списку следуют Mercerdes-Benz (29,6%), Lexus (27,3%), Chevrolet (25,2%), Mercury (25,1%) и Toyota (25,1%).

Любопытно, что и аварии из-за алкогольного опьянения водителей чаще всего происходят также среди Infiniti — 25,1%. На втором месте расположились автомобили Pontiac (23,6%). Тройку лидеров в этом черном списке замыкает Acura (23,4%). Чаще в смертельные аварии из-за алкоголя попадают владельцы «массовых» брендов авто, отмечают специалисты.

Кроме того, аналитики установили, владельцы каких автомобилей чаще всего покидают место ДТП. Первым в списке вновь оказался бренд Infiniti — 4,3%. Вторую строчку занимает Mercedes-Benz (4,2%). Бронзу по исчезновению с места аварии получили автомобили Acura (3,6%). Далее в списке следуют Lexus (3,4%), Chrysler (3,4%), Datsun/Nissan (3,3%), Linkoln (3,2%), Dodge (30%), Kia (3,0%), Ford (2,7%).