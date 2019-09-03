Девочка из России утонула на курорте в Турции

Анкара, 3 сентября. Несовершеннолетняя россиянка погибла в результате несчастного случая в бассейне одного из отелей на юге Турции. Информацию об этом Федеральному агентству новостей подтвердил осведомленный источник.

Инцидент произошел во вторник в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в Аланьи. По предварительным данным, в результате несчастного случая утонула девочка из России, 2013 года рождения.

Прибывшие на место ЧП врачи скорой помощи госпитализировали ребенка, однако спасти ее не удалось.

Напомним, еще один трагический случай с россиянкой случился в отеле в Бодруме. Руку девочки засосало в трубу бассейна. Ее отец попытался спасти ребенка, но ничего не получалось. После того, как несовершеннолетнюю достали из воды, ее экстренно доставили в медицинскую клинику и поместили в реанимацию. Но ее состояние на тот момент было крайне тяжелым. Доктора делали все возможное, чтобы спасти девочку, но их усилия ни к чему не привели.

Позднее стало известно о гибели еще одной россиянки. 19-летняя российская студентка отдыхала вместе с матерью в Анталье. Девушка плавала с маской в бассейне, когда ей стало плохо и она начала тонуть. Очевидцы происшествия вытащили ее на сушу, но она успела наглотаться воды. В результате ЧП россиянка впала в кому. 2 августа девушка скончалась.