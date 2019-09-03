Назван топ заблуждений, которые следует забыть при походе в аптеку

Москва, 3 сентября. Тема лекарственного обеспечения близка каждому человеку. При этом многие люди уверены в том, что знают все о грамотном выборе лекарств, однако зачастую оказывается, что их знания давно устарели, а некоторые и вовсе оказались мифами или заблуждениями. Названы три вещи, которые рекомендуется забыть при посещении аптеки.

Многие уверены, что высокая стоимость лекарственного препарата свидетельствует о его качестве, однако это не всегда соответствует действительности. Подобная мысль навязана покупателю недобросовестными производителями с помощью рекламы и средств массовой информации. Основную часть стоимости лекарственных препаратов составляет упаковка, а также реклама и наценка, поэтому не следует думать, что дорогое лекарство действует эффективнее, чем дешевый аналог.

Вторым серьезным заблуждением является мысль о том, что гомеопатические средства не представляют опасности из-за небольшого содержания активных веществ. Однако некоторые вещества могут годами накапливаться в человеческом организме, что в конечном итоге может привести к новым проблемам со здоровьем. Кроме этого, при производстве некоторых гомеопатических средств используются компоненты, которые никогда не проходили клинических исследований.

Третьей серьезной ошибкой является невыполнение рекомендаций врача при использовании лекарственных препаратов. При назначении лекарства врач дает рекомендации по дозировке препарата, которые основаны на результатах вашего текущего состояния здоровья и других факторах. При этом предписания врача могут отличаться от того, что написано в инструкции по применению лекарственного препарата, передает SM-News.