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Джонсон потерял большинство в британском парламенте

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Джонсон потерял большинство в британском парламенте

Лондон, 3 сентября. Премьер-министр Британии Борис Джонсон потерял рабочее большинство в парламенте страны после того, как из Консервативной партии вышел бывший замминистра юстиции Филипп Ли. О выходе из партии депутат написал на своей странице в Twitter.

Филипп Ли вышел из тори и примкнул к Либерально-демократической партии. Выход еще одного депутата из правящей Консервативной партии лишил Джонсова большинства в парламенте.

Бывший замминистра юстиции объяснил свое решение в письме, которое направил премьер-министру. Копию сообщения он опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

«После продолжительных размышлений я пришел к выводу, что больше не могу служить интересам страны и избирателей в своем округе в качестве парламентария от Консервативной партии», — констатировал парламентарий.

Он пояснил, что правительство Джонсона стремится осуществить Brexit без сделки с Евросоюзом. Филипп Ли убежден, что это нанесет существенный ущерб интересам Великобритании.

Джонсон потерял большинство в британском парламенте

Отмечается, что теперь Джонсон не сможет получить большинство в ходе голосований в Палате общин даже при поддержке депутатов Демократической юнионистской партии Северной Ирландии. Ирландская партия является союзником консерваторов, однако не создала с ними коалицию после выборов 2017 года. 

Ранее Джонсон признался, что не хочет проведения внеочередных выборов в парламенте Великобритании. Премьер-министр констатировал, что лучше продолжить бороться с преступностью, модернизировать систему здравоохранения, заниматься развитием школ, снижением стоимости жизни и раскрытием талантов.

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