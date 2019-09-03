СК готовит новую серию уголовных дел против участников незаконных митингов в Москве 

Сегодня, 3 сентября, в Москве прошли судебные заседания, по итогам которых сразу несколько организаторов и участников массовых беспорядков в столице были приговорены к различным наказаниям. По информации источника в правоохранительных органах, СК РФ готовит новую волну уголовных дел в отношении нарушителей закона.

Самое мягкое наказание понесла юрист ФБК Любовь Соболь, ей назначен штраф в размере 300 тысяч рублей за организацию несогласованной акции 31 августа. Это уже пятый ее штраф, и теперь она обязана выплатить в целом более 1,2 миллиона рублей. От реального срока ее вновь спасло наличие малолетнего ребёнка.

Куда меньше повезло тем, кто откликнулся на призывы Соболь и принял активное участие в несогласованных акциях и массовых беспорядках. Так, Данила Беглец, напавший на сотрудника полиции во время погромов 27 июля, приговорен к двум годам колонии. Другой участник беспорядков Иван Подкопаев получил три года колонии за то, что применил перцовый баллончик против двух сотрудников Росгвардии. Также у молодого человека при себе были обнаружены молоток и два ножа. Дольше всего в заключении пробудет блогер Владислав Синица. За публичный призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов он пробудет в тюрьме 5 лет.

В то же время обвинения в участии в массовых беспорядках были сняты сразу с нескольких задержанных. Дела Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева следователи переквалифицировали из уголовных в административные.

Но наш источник в Следственном комитете сообщает, что расслабляться участникам противозаконных акций не стоит. По предоставленной информации, толерантная позиция судей и следователей объясняется тем, что правоохранители намерены привлечь к ответственности максимальное число участников массовых беспорядков в рамках новых уголовных дел и административных расследований.

Эта информация подтверждается тем фактом, что главные организаторы шествия 31 августа были задержаны только через два дня – вечером 2 сентября. Таким образом, в ближайшее время следует ожидать новых задержаний в рамках уголовных дел. Всего с 14 июля по 31 августа полиция задержала более 1,7 тысячи человек. Вполне вероятно, что аресты будут исчисляться десятками или сотнями. Особое внимание будет уделено тем, кто неоднократно участвовал в летних акциях оппозиции.