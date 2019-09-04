Как Bloomberg пытается раскачать протестное движение в Габоне

Политолог Владимир Брутер заявил, что публикации Bloomberg в основном носят заказной характер, поэтому их нужно пропускать через фильтр.

Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник сообщило, что президент Габона Али бен Бонго Ондимба якобы был госпитализирован в одну из больниц Лондона. Такое решение, по данным журналистов, принято из-за «ухудшения здоровья 60-летнего главы государства».

Срочная госпитализация главы государства, по данным издания, потребовалась менее чем через год после того, как в октябре 2018 года Бонго перенес инсульт во время своего визита в Саудовскую Аравию. Президент смог вернуться на родину только в марте, так как ему пришлось пройти длительную процедуру восстановления. Тогда же местная оппозиция начала распускать слухи о том, что инсульт очень сильно подкосил здоровье Али бен Бонго Ондимбы.

Сейчас же 60-летний Бонго Ондимба приехал в Лондон после участия в мероприятиях, посвященных годовщине независимости Габона от Франции 17 августа. По данным анонимных источников Bloomberg, с этого момента он находится в больнице и на публике не появляется. Однако к публикациям американского агентства необходимо относиться с хорошей долей скепсиса, так как сотрудники издания уже не раз были замечены в публикации непроверенных данных и откровенных фейков.

К слову, практически сразу после октябрьского удара вопрос о здоровье президента начал активно муссироваться габонской оппозицией, а также членами гражданского общества и профсоюзов страны. Чуть позже они подали иск в суд Либревиля с требованием провести экспертизу состояния здоровья Ондимбы и узнать, может ли он дальше занимать столь высокий пост. В мае кассационный суд прекратил дело.

Однако 12 августа представители Апелляционного суда заявили, что жалоба истцов все же будет рассмотрена. После этого председатель суда был отстранен на два месяца министерством юстиции. Утверждалось, что она нарушила решение кассационного суда, главного органа судебной системы Габона, который и постановил закрыть дело. В итоге 2 сентября Апелляционный суд отказался рассматривать петицию.

Сразу после сообщения о госпитализации президента члены организации African Observatory на своей странице в соцсети Twitter начали нагнетать обстановку и опубликовали пост, в котором призвали всех габонцев, живущих в Великобритании, отправить Ондимбу обратно на родину, чтобы он лечился так же, как и остальные налогоплательщики.

If this #Bloomberg news about the President of #Gabon receiving treatment in #London is true, we would encourage all #Gabonese and #Africans in the #UK to look out for him and send him back to #Gabon to receive treatment there just like their #taxpayers. @PresidentABO #Africa — African Observatory (@AfricanWatchman) September 2, 2019

За African Observatory последовали и другие оппозиционные власти ресурсы. Так, анонимный аккаунт OpGabon опубликовал сообщение, призывающее свободную британскую прессу провести расследование и узнать, действительно ли президент Ондимба находится в Лондоне. При этом администратор канала со ссылкой на «некоторые источники» сообщает, что глава государства находится в коме.

В свою очередь официальный представитель президента Габонской Республики опроверг информацию американского новостного агентства о госпитализации лидера африканского государства. Пресс-служба политика утверждает, что в настоящее время он взял краткосрочный отпуск и отдыхает в своей лондонской резиденции. Она подчеркивает, что Али Бонго Ондимба скоро вернется на родину.

Комментируя сложившуюся ситуацию, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что Bloomberg использовался как катализатор протестных движений в Габоне.

«Вообще, Габон на Западе является образцом африканской демократии, образцом Запада в Африке, самой успешной страной с самым высоким ВВП на душу населения на континенте. И революция в Габоне — это прежде всего демонстрация того, что никакого Запада в Африке не существует, и даже если Bloomberg что-то такое имеет в виду, то, скорее всего, просто потому, что выполняет или берет некие частные задания», — поясняет собеседник ФАН.

По его же словам, Запад вряд ли заинтересован в проведении реальной революции в стране, однако как раз через Bloomberg американские и британские элиты могут, что называется, раскачивать лодку в стране, приводя в исполнение план по переходу власти.

«На мой взгляд, сам по себе ажиотаж вокруг здоровья главы государства говорит о том, что у кого-то есть интересы. Обычно, когда свободная пресса считает, что у нее интересов нет, она очень тщательно предлагает оставить человеку его личную жизнь, личное пространство, не вмешиваться в дела семьи, говоря о том, что у президента были проблемы со здоровьем, а значит нужно пожелать ему хорошего самочувствия. А вот в ситуации, когда все с точностью да наоборот, она сразу начинает искать некие подводные камни. Это такая народная примета политтехнологов», — продолжает Брутер.

В данном случае в публикации агентства Bloomberg прослеживается очень четкая коммерческая основа, за которой стоят планы по возможной смене власти в африканской стране.