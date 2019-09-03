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Минимум восемь человек погибли при подрыве автобуса в Мали

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Минимум восемь человек погибли при подрыве автобуса в Мали

Бамако, 3 сентября. Минимум восемь человек погибли при подрыве автобуса на мине в центральной части Мали, сообщил сотрудник транспортной фирмы Умар Алд Мамуд.

Автобус ехал из города Дуэнца, расположенного в центральной части Мали, в город Гао, который находится на севере страны. Примерно через 30 километров после старта произошел взрыв.

Как пишет агентство France Presse, автобус подорвался на мине. 

«Автобус подорвался на мине, погибли восемь пассажиров», — рассказал журналистам Умар Алд Мамуд.

Точных данных о пострадавших в этой трагедии на данный момент нет.

Накануне в элитном районе столицы Афганистана прогремел взрыв. По данным СМИ, взорвался заминированный автомобиль.

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