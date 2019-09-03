Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский по ночам молится на Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко сделал за своего преемника всю грязную работу, и теперь Владимир Зеленский молится на него по ночам. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Вадим Колесниченко в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

По словам депутата Верховной рады V-VII созывов, Зеленский благодарен Порошенко за то, что он определил ему курс работы и подготовил почву для передачи Украины транснациональным корпорациям.

«Думаю, что Зеленский по ночам молится бюсту Порошенко. По одной простой причине: Порошенко сделал за него всю грязную работу, определил ему курс, и теперь Зеленскому необходимо лишь лакироваться, делать красивую мину при плохой игре», — заявил Вадим Колесниченко в эфире политического ток-шоу.

По его мнению, перед Порошенко, как и перед Зеленским, стоит одна простая задача — «подготовить Украину для передачи под контроль транснациональных корпораций», и все законы, принимаемые в стране, работают на реализацию этой цели.

В частности, в пользу этой версии говорит поручение Зеленского кабмину о разработке до 1 октября этого года закона о продаже сельскохозяйственных земель иностранцам при условии регистрации юридического лица и внесения налогов в бюджет Украины. Парламент должен принять этот закон и отменить действовавший с 2001 года мораторий на продажу земель до 1 декабря.

По прогнозам нового украинского премьер-министра Алексея Гончарука, земельная реформа в стране начнется летом следующего года, и она обеспечит максимальный экономический рост.

Ранее сегодня Верховная рада Украины поддержала внесение изменений в Конституцию Украины, расширяющие президентские полномочия. В соответствии с ними, глава государства сможет назначать и увольнять руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований, а также создавать по своему усмотрению независимые надзорные органы.

Кроме того, Рада приняла закон, отменяющий депутатскую неприкосновенность с 1 января 2020 года.