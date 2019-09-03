Малышева назвала эффективный способ похудеть за две недели

Москва, 3 сентября. Заслуженный врач России, известная телеведущая Елена Малышева рассказала об особенностях снижения веса у женщин и назвала эффективный способ быстрого похудения.

Телеведущая отметила, что с возрастом женщинам свойственно набирать вес, это обусловлено процессами в организме женщин. Основными этапами набора веса являются роды и климакс, добавила врач.

Малышева также отметила, что существует определенный замкнутый круг, который способствует набору веса. При уменьшении расхода энергии и снижении уровня гормонов повышаются гормоны аппетита и гормон стресса.

Однако Малышева призвала не отчаиваться, ведь способ похудеть всегда есть. Телеведущая рассказала, что избавиться от лишних килограммов можно в течение двух недель, если придерживаться некоторых правил.

«Самое главное — дисциплина. Питание — правильное, дробное, три-четыре раза в день с калорийностью примерно 1,2 тысячи килокалорий, и как можно больше двигательной активности», — рассказала Малышева, выступая на мероприятии проекта «Здоровая Москва».

Ранее Малышева прокомментировала лучшую диету на бургерах. Она объяснила, что современному человеку надо съедать от 1,2 тысячи до 1,5 тысячи килокалорий в день. При этом, какой едой он будет наполнять рацион — неважно.