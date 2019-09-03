Археологический музей построят под Кремлем

Москва, 3 сентября. Подземный археологический музей на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела будет построен под Кремлем. Соответствующий проект уже одобрила Главгосэкспертиза России.

Отметим, музей создадут на базе остатков фундамента храма, которые были обнаружены под 14-м корпусом Кремля. На сайте Главгосэкспертизы подчеркивается, что «по итогам проведения экспертизы проектно-сметной документации на его строительство выданы положительные заключения».

Президент России Владимир Путин после того, как посетил новую достопримечательность Кремля, поручил проработать предложения по музеефикации фундаментов.

«В результате на базе подземного сооружения было решено создать археологический музейный комплекс, который станет одним из филиалов Музеев Московского Кремля», — отметили в Главгосэкспертизе РФ.

Планируется, что на минус первом этаже расположится вестибюль, гардероб, пост охраны и служебные помещения, а на минус втором будут холл, зал музея, аппаратная мультимедийного оборудования и технические зоны. Согласно плану, общая площадь музейного комплекса составит порядка полутора тысяч квадратных метров. Также в сообщении подчеркивается, что пол над раскопами в основном зале музея будет прозрачным. Кроме того, из стекла выполнят витрины и подставки под саркофаги.

В экспозицию музея будут входить подлинные археологические раскопы, сохраненные фрагменты собора Чудова монастыря. Планируется, что в музейном комплексе установят и мультимедийные инсталляции.