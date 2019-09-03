Депутат Рады заявил, что Украина «быстро пойдет» по пути Порошенко

Киев, 3 сентября. Депутат Верховной рады и сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Украина «быстро пойдет» по пути экс-президента страны Петра Порошенко, но этот путь не ведет к достижению мира в Донбассе.

Парламентарий призвал задуматься над вопросом: идет страна к миру или нет?

«Вдумайтесь, мы радостно пойдем сейчас по дороге, которая не ведет нас к миру… Неужели все слепы?… И вчера премьер-министр сказал, что при Порошенко мы шли в правильном направлении, только медленно. Ну все, теперь я понял. Оказывается, движение по линии Порошенко правильное, но медленное. А сейчас мы быстро пойдем по этому пути», — заявил Вадим Рабинович, заявление которого транслировал телеканал «112 Украина».

Ранее депутаты партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», которая входила и в состав парламента VIII созыва, называли команду экс-президента страны Петра Порошенко «партией войны», передают СМИ. Парламентарии также заявляли, что действия бывшего руководства страны не ведут к разрешению конфликта в Донбассе.

2 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что журналистов больше не будут пускать на заседания кабмина. По его словам, подобное решение было принято для того, чтобы не превращать работу правительства «в шоу». 29 августа депутаты Верховной рады нового созыва утвердили кандидатуру Гончарука на пост премьера страны. На должность главы правительства его выдвинула партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после госпереворота в Киеве. Регион не согласился с новыми властями страны, и в ответ на это ВСУ начали так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против ДНР и ЛНР. Несмотря на ряд заключенных соглашений о перемирии, киевские силовики продолжают обстрелы территорий Донбасса. По данным ООН, жертвами военной операции стали более 13 тысяч человек.