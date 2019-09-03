Кедми ответил на невежественные выпады Польши в адрес РФ экскурсом в историю  

Москва, 3 сентября. Бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми отреагировал на выпад польских властей в адрес России из-за Второй мировой войны. Эксперт назвал заявления официальной Варшавы «унижением истории».

Власти Польши отказались пригласить на мероприятия в честь годовщины начала Второй мировой войны представителей РФ. В Варшаве объяснили отказ приглашать российских гостей «современными реалиями». Более того министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в неполучении репараций от Германии.

Кедми отметил, что невежественные выпады Польши его уже не оскорбляют — он «не оскорбляется на таких». Эксперт считает, что действующие власти Польши «оскорбляют и унижают польскую историю». Кедми возмутился, что поведение Варшавы показывает, что ей «отшибло память». Власти этой страны приглашают на мероприятия политиков из Франции и Британии, чья роль в годы Второй мировой войны в судьбе Польши минимальна, но отказываются пригласить представителей Москвы, которая спасла Варшаву от разрушения. Эксперт провел Варшаве экскурс в историю.

«А кто спас столицу Польши от разрушения немцами? Советские офицеры. Не было бы Кракова. А кто восстановил Польшу, кто ее хлебом кормил?» – возмутился эксперт.

Кроме того, Кедми отреагировал на заявление президента Польши Анджея Дуды о потери 6 млн человек за годы войны по вине Германии. Эксперт отметил, что половину жертв в Польше составили евреи. Вина за уничтожение людей лежит в том числе и на представителях Украины.

«90% обслуги в лагерях смерти были украинцы. А они сейчас герои Украины. Эти подонки, а не миллионы украинцев, которые воевали с нацистами. А 3 млн поляков были уничтожены немцами с помощью тех же украинцев и прибалтов», — заявил эксперт в эфире телеканала «Россия 1».

Мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, начались в Варшаве в воскресенье, 31 августа. Российская делегация участия в них не приняла. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, посвященные годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия России не могут считаться полноценными.