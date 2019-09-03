В петербургском Совете молодежи рассказали, как завоевать доверие «поколения Z»

Москва, 3 сентября. Член Совета молодежи при главе администрации Колпинского района Юлия Булахова рассказала, как завоевать доверие у «поколения Z».

На базе Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» хотят создать единый молодежный антинаркотический пресс-центр. В комитете по печати и взаимодействию со СМИ отметили, что для этого понадобится информационная и методическая поддержка комитета на базе городских медиацентров, студенческих и школьных пресс-центров.

Однако Булахова подчеркнула, что с молодежью необходимо разговаривать на их языке. Она обратила внимание, что у современного поколения обыденным делом является использование веб-технологий при общении. Коммуникации приобретают новую форму, и это необходимо учитывать, посоветовала эксперт. Член Совета молодежи в качестве одного из примеров привела социальные сети, где молодые люди общаются, делятся советами, узнают новости.

«Чем чаще человек пользуется Интернетом, тем больше он склонен доверять информации, полученной им из Сети, поэтому уровень доверия к сведениям из сетевых источников у поколения Z выше, чем у старшего поколения, — приводит ее слова «Невские новости». — У «зетов» более заметна потребность в самовыражении, высказывании своего мнения, утверждении «я».

Чтобы завоевать доверие современного поколения, она посоветовала задействовать новые технологии. Эксперт также отметила, что было бы полезным увеличивать количество позитивного контента, информировать о деятельности активную молодежь, привлекать и задействовать ее.

Идея создания единого молодежного антинаркотического пресс-центра была озвучена 29 августа во время выездного заседания круглого стола по вопросам усовершенствования организации антинаркотической профилактической деятельности среди несовершеннолетних и молодежи. Встреча была проведена в рамках XVI Слета лидеров волонтерских движений по поручению председателя Антинаркотической комиссии, врио губернатора Петербурга Александра Беглова.