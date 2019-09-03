Обеспечение жильем медработников улучшит доступность медицинской помощи в регионах

Решение президента РФ Владимира Путина о предоставлении служебного жилья и земельных участков медработникам позволит улучшить положение населения в регионах, считает член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Светлана Бессараб.

Ранее Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем и выдавать земельные участки для его строительства. Отмечается, что для получения жилья в собственность медработник должен трудиться не менее чем на одной ставке в течение 10 лет.

«Установить меры социальной поддержки медицинским работникам медорганизаций первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, предусмотрев при этом обеспечение их служебными жилыми помещениями с возможностью передачи этих помещений в собственность после 10 лет работы (минимум на одной ставке) в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», — говорится в поручении президента.

Данные меры социальной поддержки направлены на доступность медицинской помощи, говорит Бессараб. Кроме того, такая поддержка позволит медработникам строить собственное жилье.

«Это улучшит положение сельского населения, которое нуждается в медицинской помощи. Человеку не нужно будет ехать в соседний район к доктору. Президент абсолютно прав: человеку должны быть доступны в своем населенном пункте образование и медицина, чтобы удовлетворить самые необходимые жизненные потребности. Для молодого специалиста или просто специалиста, который хочет переехать на постоянное место жительства в сельскую местность, это ощутимый первоначальный капитал в размере 1 млн рублей на приобретение жилья. На эти деньги в отдельных регионах можно купить достойное жилье или построить хороший дом для своей семьи», — заявила Бессараб в беседе с Федеральным агентством новостей.

Реализация этой социальной политики проходит в рамках программы «Земский доктор». Бессараб рассказала о ее условиях для участников.

«С момента принятия программы «Земский доктор» докторам и фельдшерам было предоставлено жилье в сельских населенных пунктах при условии переезда туда на постоянное место жительства. Это касается работы врачами общей практики и узкими специалистами в фельдшерских акушерских пунктах. Было предоставлено 34 тысяч единиц такого жилья. В дальнейшем эта программа продолжит свою работу», — сказал собеседник ФАН.

До этого президент РФ поручил Кабмину к 1 июля 2020 года подготовить региональные программы модернизации. Российский лидер потребовал провести анализ организации работы в первичном звене здравоохранения. Российский лидер отметил, что в данной сфере не все работает эффективно.Также сообщалось, что Путин назвал три главные проблемы здравоохранения в России.