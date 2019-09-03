Корреспонденты ФАН разобрались, как работает пропаганда террористов «Ан-Нусры»* в Сирии

Хан-Шейхун, 3 сентября. В захваченных террористами в Сирии городах и деревнях жестко установлен режим беспрекословного подчинения. Женщины должны соблюдать все правила шариата. При этом пропаганда боевиков постоянно заявлет, что удерживаемые ими в плену мирные жители находятся в безопасности и с джихадистами им якобы живется лучше, чем при законном правительстве Сирии. Однако реальность их тоталитарного режима становится очевидной, когда Сирийская арабская армия освобождает города, где люди жили по введенным террористами правилам.

Начиная с августа САА ведет победоносное наступление на города, которые террористы удерживали в северной Хаме и южном Идлибе. В населенных пунктах джихадисты оставили многочисленные следы, в том числе надписи, сделанные в качестве напоминания местным жителям — как им жить, чтобы не угодить в тюремную камеру или вовсе не лишиться жизни. Так, например, оставленные надписи на стенах и табличках в освобожденном недавно Хан-Шейхуне ярко иллюстрируют быт обычного человека, которому приходится жить бок о бок с вооруженными джихадистами.

Например, надписи напоминают женщинам об одном из главных законов шариата — требовании закрывать свое лицо. В городе сразу несколько табличек напоминают об этом: «Сестренка, не забудь свой платок! Твои братья муджахиды». Или «Платок — это почитание, а не привычка». Несмотря на доброжелательность тона, отступление от этих правил ведет к суровому наказанию.

Иномыслие и отступление от веры так же не в почете у джихадистов, так что они напоминают местным жителям: «Секуляризм — это неверие» и «Каждая причуда — это блуд».

Пропаганда всячески любит напоминать и о важности роли террористов в ведении священной войны. При этом джихадисты не забывают запугивать местных жителей: «Революция — это ради тебя». И «Мы придем оттуда, откуда вы не будете ждать».

Однако нет надписи, которая бы более точно и емко описывала отношение террористов к мирным сирийцам. Людям, за спиной у которых долгие годы жестокой войны, в которой продолжает гибнуть мирное население, боевики сообщают: «Вы должны идти на джихад».

Однако несмотря на все попытки замалчивать правду о жизни мирных людей в удерживаемых террористами городах, информация поникает и оттуда. Так, недавно жители записали видео, на котором они сжигают фотографии лидера террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» Абу Мухаммеда аль-Джулани, что в очередной раз подтверждает — люди не хотят жить по жестоким законам джихадистов.