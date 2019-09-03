Девочка из России захлебнулась в бассейне турецкого отеля

Анкара, 3 сентября. Девочка из России в турецком отеле упала с горки в бассейн и захлебнулась, сообщила тетя пострадавшей, которая представилась журналистам Валентиной.

Как пишет РЕН ТВ, ребенок упал с горки в бассейн и ударился головой, после чего девочка захлебнулась. Юную туристку доставили в больницу. На данный момент ее родственники ничего не знают о состоянии малышки.

«Мы ничего не понимаем пока, не знаем, — сообщила Валентина, — как будто бы пульс есть, ждем звонка от скорой».

В прошлом месяце в Турции произошло сразу несколько трагедий с российскими туристами. 18 августа 12-летнюю петербурженку в бассейне турецкого отеля засосало в трубу насоса. Девочка получила серьезные травмы и провела в больнице 10 дней. Врачи не смогли спасти малышку.

16-летняя россиянка была доставлена в турецкую больницу, где девушке поставили диагноз «острый аппендицит». Больную не смогли спасти. Родители заподозрили врачей в изъятии у дочери органов.

19-летняя студентка из Москвы захлебнулась во время плавания в бассейне с маской. Очевидцы инцидента достали россиянку из воды, однако она впала в кому. Девушку доставили на лечение в Москву, однако накануне она скончалась.