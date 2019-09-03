Суд вынес приговор участникам беспорядков 27 июля в Москве. События дня. ФАН-ТВ

Подкопаеву и Беглецу вынесли приговор В Москве подошли к концу первые уголовные дела о беспорядках 27 июля. И, конечно, озвучены первые приговоры. На скамье подсудимых оказались Иван Подкопаев и Данила Беглец — первый получил три года колонии, второй — два. Они осуждены за нападение на стражей порядка, оба признали вину. Чуть больше месяца назад фигуранты участвовали в несогласованных митингах в Москве. Шум начался из-за недопуска ряда оппозиционеров на выборы в Мосгордуму — в их числе, конечно же, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Любовь Соболь и другие, кому было отказано из-за фальшивых подписей. Но похоже, это буквально взбесило некоторых граждан. К примеру, Подкопаев 27 июля распылил газовый баллончик в лица двух силовиков — они получили химический ожог глаз. Бунтовщика задержали по горячим следам и изъяли у него богатый арсенал: ножи, молоток, противогаз и другие не самые очевидные атрибуты для якобы мирной акции. Его коллега по уголовной статье — Данила с говорящей фамилией Беглец даже был объявлен в розыск, но в итоге не избежал наказания. А вот в отношении пяти других фигурантов, правда, уже другой статьи (о массовых беспорядках), уголовное дело и вовсе прекратилось. Речь о Сергее Абаничеве, Данииле Кононе, Валерии Костенке, Владиславе Барабанове и Дмитрии Васильеве — в их действиях не нашли состава преступления. Впрочем, 27 июля оказалось весьма богатым на события, так что список судебных разбирательств на этом отнюдь не кончается.

Договор дружбы России и Монголии А вот на встрече президентов России и Монголии в Улан-Баторе сегодня царила исключительно дружеская атмосфера. Настолько, что Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга решили закрепить ее на бумаге. Лидеры стран подписали договор о дружбе и стратегическом партнерстве. Время для встречи было выбрано неспроста: визит Путина приурочен к юбилею — 80-летию российско-монгольской победы на Халхин-Голе. Президенты возложили венок к памятнику маршалу Жукову и заговорили о том, что отношения стран, проверенные временем, пора вывести на новый уровень. «В подписанном солидном пакете соглашений прежде всего выделю Межгосударственный договор о дружественных отношениях. Этот важнейший документ закрепляет качество и новый уровень российско-монгольского взаимодействия. <…> Будем совместно реализовывать новые проекты, в том числе в сфере инфраструктуры, горнорудной промышленности, энергетике, агропроме. <…> Отмечу, что позиции России и Монголии по актуальным региональным и международным проблемам совпадают или близки», — Владимир Путин, президент России Стороны подписали 10 различных документов, в том числе экономических. На этом фронте Россия по-прежнему выступает за сотрудничество Монголии и стран ЕАЭС. Обсудить эти и другие вопросы Путин и Баттулга еще смогут на Восточном экономическом форуме, стартующем уже завтра. Ну, а затем на торжествах по случаю Победы в Великой Отечественной войне. «Народы наших стран всегда вместе строили мирную жизнь и вместе воевали в горячие дни войны. <…> Я с благодарностью принял приглашение Президента России принять участие в юбилейных торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Думаю, что в этих праздничных мероприятиях монгольская сторона будет участвовать в широком составе», — Халтмаагийн Баттулга, президент Монголии