Суд вынес приговор участникам беспорядков 27 июля в Москве. События дня. ФАН-ТВ

Подкопаеву и Беглецу вынесли приговор
В Москве подошли к концу первые уголовные дела о беспорядках 27 июля. И, конечно, озвучены первые приговоры. На скамье подсудимых оказались Иван Подкопаев и Данила Беглец — первый получил три года колонии, второй — два. Они осуждены за нападение на стражей порядка, оба признали вину. Чуть больше месяца назад фигуранты участвовали в несогласованных митингах в Москве. Шум начался из-за недопуска ряда оппозиционеров на выборы в Мосгордуму — в их числе, конечно же, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Любовь Соболь и другие, кому было отказано из-за фальшивых подписей. Но похоже, это буквально взбесило некоторых граждан. К примеру, Подкопаев 27 июля распылил газовый баллончик в лица двух силовиков — они получили химический ожог глаз. Бунтовщика задержали по горячим следам и изъяли у него богатый арсенал: ножи, молоток, противогаз и другие не самые очевидные атрибуты для якобы мирной акции. Его коллега по уголовной статье — Данила с говорящей фамилией Беглец даже был объявлен в розыск, но в итоге не избежал наказания. А вот в отношении пяти других фигурантов, правда, уже другой статьи (о массовых беспорядках), уголовное дело и вовсе прекратилось. Речь о Сергее Абаничеве, Данииле Кононе, Валерии Костенке, Владиславе Барабанове и Дмитрии Васильеве — в их действиях не нашли состава преступления. Впрочем, 27 июля оказалось весьма богатым на события, так что список судебных разбирательств на этом отнюдь не кончается.
Договор дружбы России и Монголии
А вот на встрече президентов России и Монголии в Улан-Баторе сегодня царила исключительно дружеская атмосфера. Настолько, что Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга решили закрепить ее на бумаге. Лидеры стран подписали договор о дружбе и стратегическом партнерстве. Время для встречи было выбрано неспроста: визит Путина приурочен к юбилею — 80-летию российско-монгольской победы на Халхин-Голе. Президенты возложили венок к памятнику маршалу Жукову и заговорили о том, что отношения стран, проверенные временем, пора вывести на новый уровень.
«В подписанном солидном пакете соглашений прежде всего выделю Межгосударственный договор о дружественных отношениях. Этот важнейший документ закрепляет качество и новый уровень российско-монгольского взаимодействия. <…> Будем совместно реализовывать новые проекты, в том числе в сфере инфраструктуры, горнорудной промышленности, энергетике, агропроме. <…> Отмечу, что позиции России и Монголии по актуальным региональным и международным проблемам совпадают или близки», — Владимир Путин, президент России
Стороны подписали 10 различных документов, в том числе экономических. На этом фронте Россия по-прежнему выступает за сотрудничество Монголии и стран ЕАЭС. Обсудить эти и другие вопросы Путин и Баттулга еще смогут на Восточном экономическом форуме, стартующем уже завтра. Ну, а затем на торжествах по случаю Победы в Великой Отечественной войне.
«Народы наших стран всегда вместе строили мирную жизнь и вместе воевали в горячие дни войны. <…> Я с благодарностью принял приглашение Президента России принять участие в юбилейных торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Думаю, что в этих праздничных мероприятиях монгольская сторона будет участвовать в широком составе», — Халтмаагийн Баттулга, президент Монголии
Белоруссия закрылась от Украины «наглухо»
А у других соседей России отношения пока складываются хуже. Вплоть до закрытия границы — «наглухо». Такие меры, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, необходимы, чтобы остановить поток оружия с Украины, где продолжается гражданская война. Лукашенко вновь назвал соседей братьями и близкими людьми, вот только рубежи все равно пришлось закрыть из соображений безопасности. Нелегальные поставки из Незалежной уже всерьез обеспокоили Минск.
«Там, где оружие в руках у обычных людей, и особенно у националистически настроенных, — жди терроризма. И спокойная Беларусь, не дай бог, может пожинать эти плоды. И получить то, для чего у нас нет вроде бы оснований», — Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Лукашенко заметил, что основы международной безопасности в целом деградируют, и яркий тому пример — развал ДРСМД. При этом терроризм, напротив, стал настоящим вызовом для современного общества. Белоруссия обеими руками поддерживает все мирные инициативы ООН. Но, по мнению белорусского лидера, масштаб проблемы сегодня требует выйти за рамки этой организации и создать единый антитеррористический фронт — силами не только ООН, но СНГ, ОБСЕ, ОДКБ, ШОС и Евросоюза. Впрочем, пока такая повестка сразу для всех альянсов выглядит несколько утопично.