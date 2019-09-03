Названы самые популярные у туристов российские города и регионы

Один из руководителей Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский заявил, что в нынешнем году зафиксирован прирост гостей на российских курортах и в городах, популярных в экскурсионном плане, по сравнению с предыдущим. Лидеры тут традиционные — Краснодарский край и Москва.

Глава комитета по внутреннему туризму АТОР сообщил в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей, что имеет смысл судить о двух направлениях — курортном, прежде всего пляжном, и экскурсионном (а также деловом).

«Тут все просто — основной турпоток приходится на Черноморское побережье, поэтому здесь первое место у Краснодарского края, второе — у Крыма и третье — у Минеральных Вод, — отметил Уманский. — О точных цифрах говорить сложно по двум причинам».

Во-первых, потому что летний сезон еще не закончился и его официальные итоги пока что не подведены. Во-вторых, признался гендиректор национального туроператора «Алеан», порой возникают проблемы со статистикой, и непонятно, откуда берутся те или иные показатели.

«Однако уже сейчас совершенно точно могу сказать, что сезон является успешным и в целом курорты в этом году посетило больше людей, чем в прошлом, — отметил Уманский. — Может быть, прирост не исчисляется в десятках процентов, но он в любом случае присутствует, он точно есть. По всем направлениям».

Насчет пляжного отдыха все ясно, а вот если брать экскурсионно-деловые поездки, то здесь наиболее популярны, по словам собеседника ФАН, обе наши столицы — Москва и Санкт-Петербург, а также Казань.

«Вообще, вы знаете, эти данные неизменны, — подчеркнул эксперт в сфере туризма. — По большому счету они не сильно отличаются на протяжении последних лет. Понятно, что были радикальные изменения в 2014 году, связанные с Крымом и Олимпиадой, когда, например, Сочи стал крайне популярным курортом».

В текущем году (с января по конец августа) данный регион посетило уже 5,8 миллиона туристов, рассказал ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов. И это дает повод говорить о том, что будет достигнута отметка в шесть миллионов человек.

Примечательно, что 58% отдыхающих приехали по Крымскому мосту, а примерно 900 тысяч гостей прибыли с Украины.