Сирия новости 4 сентября 07.00: ССА массово похищает людей в Африне, курды строят новую тюрьму в Ракке

Сирия, 4 сентября. Боевики ССА за два дня похитили 20 человек в Африне, курды строят новую тюрьму в провинции Ракка, армия Ирака борется с ИГИЛ1 в провинции Анбар. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла удар по террористам в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): похитили в Африне 20 человек, отпустили из заключения медиаактивиста с женой.

Курды: строят новую тюрьму в Ракке, захватили полевого командира ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

Армия Ирака и союзные силы: начали масштабную операцию против ИГИЛ в провинции Анбар.

Провинция Алеппо

Боевики из протурецких группировок «Свободной сирийской армии» продолжают терроризировать мирное население на севере Алеппо, в зоне турецкой оккупации. В течение минувших двух дней боевики ССА похитили в Африне 20 (по другим данным — 21) человека, сообщает курдское новостное агентство Hawar News. Сообщается, что все похищенные были жителями деревни Марата, в том числе Али Хасан, Халил Мухаммед, Али Джагли, Сафван Осман, Наджрафан Хидо, Рукан Мисто, Омар Мисто, Али Ибрагим, Аднан Генджи и Осман Ибрагим. Захваченных людей боевики увезли в неизвестном направлении, обвинив в сотрудничестве с курдскими вооруженными формированиями. Чаще всего боевики протурецких группировок ССА, таких как «Лива Султан Мурад» и «Файлак аш-Шам», похищают людей на севере Алеппо с целью выкупа.

Сообщается и об обратном случае — так называемая «служба политической безопасности» ССА в Африне освободила медиаактивиста по имени Равад Ибрагим и его жену Сесилию Тавил. Ugarit Post сообщает, что пленники провели за решеткой 11 дней. Они были схвачены без объяснения причин, в заключении подвергались психологическим и физическим пыткам. Неизвестно, был ли уплачен выкуп за них или медиаактивиста с женой выпустили по другим причинам.

Провинция Дейр-эз-Зор

Высокопоставленный член группировки «Исламское государство1» по имени Ахмад Мухаммед Ахмад (известны как Абу Рефа) был арестован SDF в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает на своей странице Twitter пресс-секретарь проамериканской курдской коалиции Мустафа Бали, Абу Рефа скрывался под видом мирного жителя региона, однако был выявлен местными. Захват полевого командира ИГ провели контртеррористические спецотряды SDF.

Провинция Идлиб

Правительственные силы нанесли ракетный удар по позициям террористов в провинции Идлиб. Как сообщает новостной источник в Twitter (@Step_Agency), удар был нанесен частями САА, дислоцированными в районе КПП «Аль-Немер», по позициям боевиков в районе города Ат-Тах.

Провинция Ракка

Боевики проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) строят новый тюремный комплекс на севере провинции Ракка. Как сообщает Orient News, тюрьму на площади в 1,5 гектара создадут в городе Сулук, расположенном в 20 километрах к востоку от Телль-Абъяда. В двухэтажном здании планируется содержать до 2000 заключенных. Закончить строительство собираются через два месяца.

Как отмечает источник, по официальной версии SDF, новая тюрьма потребовалась курдам в связи с ростом количества схваченных боевиков из «спящих ячеек» ИГИЛ. Следует отметить, что в тюрьмах проамериканских сил зачастую оказываются местные жители, выступающие против введенных SDF «военных советов», заменивших местные администрации на востоке и севере Сирии.

Ирак

Иракские силы безопасности начали крупную кампанию по поиску и уничтожению террористов из группировки «Исламское государство». Как сообщает сирийское агентство SANA, операция проходит к северу от города Рамади в провинции Анбар. В ходе крупномасштабной зачистки иракские военные вместе с силами шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» и ВВС Ирака намерены проверить окрестности озера Тартар, где предположительно прячутся «спящие ячейки» ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.