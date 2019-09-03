Путин прибыл на Восточный экономический форум во Владивосток

Владивосток, 3 сентября. Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в работе пятого Восточного экономического форума. Планируется, что лидер РФ проведет ряд двусторонних международных встреч на полях ВЭФ.

Путин прибыл в столицу Приморского края из Монголии, куда отправился в рамках официального визита, приуроченного к празднованию годовщины победы на Халхин-Голе. Планируется, что 4 сентября пройдут переговоры президента России с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, перед которыми они посетят судостроительный комплекс «Звезда», расположенный в городе Большой камень.

Глава российского государства вместе с Нарендрой Моди, японским премьер-министром Синдзо Абэ, президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой и премьером Малайзии Махатхиром Мохамадом 5 сентября примет участие в пленарном заседании, которое является центральным мероприятием Восточного экономического форума. А 6 сентября намечена встреча главы российского государства с представителями общественности.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что одной из основных тем выступления Путина будет ускорение развития Дальнего Востока. Также он пригласит зарубежных инвесторов активнее вкладывать в совместные с российским бизнесом проекты и изложит подходы России «к углублению региональной экономической интеграции, выскажется по вопросам безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Кроме того, президент РФ коснется вопросов свободной торговли, которые базируются на нормах права ВТО, и недопустимости введения санкций, которые мешают нормальному торгово-экономическому сотрудничеству между странами.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал, что Восточный экономический форум стал важнейшей площадкой для решения непростых вопросов развития дальневосточных регионов.