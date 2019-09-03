ЦИК изучит «Умное голосование» Навального с точки зрения закона

Москва, 3 сентября. Центральная избирательная комиссия знает о проекте блогера Алексея Навального «Умное голосование» и намерена изучить его на соответствие действующему законодательству. Об этом сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

Журналисты поинтересовались, является ли законным проект Навального по голосованию на выборах в Мосгордуму с точки зрения избирательного права.

«Все всегда в деталях кроется, нельзя дать однозначную оценку, не владея конкретной ситуацией», — сказала Майя Гришина в комментарии «Интерфаксу».

Команда Навального представила проект «Умное голосование» 3 сентября. Сторонники скандального блогера утверждают, что он основан в том числе на соцопросах. При этом закон запрещает публиковать результаты соцопросов и прогнозы выборов в течение пяти дней, предшествующих голосованию, то есть начиная с 3 сентября. Единый день голосования, в рамках которого состоятся и выборы в Мосгордуму, состоится 8 сентября.

Ранее Дмитрий Гудков, вышедший из-под ареста, обрушился с критикой на проект Навального. По его словам, «Умное голосование» является ненадежным и неэффективным. Критиковал проект Навального и дистанцировавшийся от «Фонда борьбы с коррупцией» олигарх Михаил Ходорковский.

«Умное голосование» не вызывает доверия и у представителей СМИ. Например, журналистка Леся Рябцева и публицист Дмитрий Лекух отмечали, что проект Навального является мошенническим и создан вовсе не для отстаивания интересов россиян, а, скорее, для того, чтобы представители так называемого «ФБК» смогли собрать деньги для комфортного «отдыха за границей». В свою очередь член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев обратил внимание на список кандидатов в Мосгордуму, за которых предлагает голосовать Навальный, и предположил, что блогер может использовать свой проект для сведения личных счетов с конкурентами по оппозиционному лагерю.

Напомним, проекты Алексея Навального уже неоднократно подвергались критике со стороны журналистского и экспертного сообществ. Отмечалось, что сайты нелегальных профсоюзов блогера могут использоваться для сбора и перепродажи персональных сведений россиян на черном рынке.