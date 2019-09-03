Сирия, 3 сентября. Серия покушений на протурецких боевиков произошла на севере Алеппо. Боевики ИГ1 угрожают жителям Дейр-эз-Зора расправой. На юге Идлиба боевики продолжают провоцировать сирийскую армию на ответные боевые действия. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают огневые точки джихадистов на юге Идлиба у Кафр-Саджны в ответ на нападения.

«Исламское государство1»: оставило послание с угрозами членам «Демократических сил Сирии» и САА на дверях мечети в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обмениваются ударами с сирийской армии на юге провинции Идлиб.

Курды: в Ракке провели совместный рейд у Тель-Абъяда с отрядами международной коалиции, подозреваются в организации серии покушений на протурецких боевиков, включая полевого командира на севере Алеппо.

«Ахрар аш-Шам»: потеряла несколько боевиков при взрыве штаб-квартиры в городе Аль-Рай в Алеппо.

Международная коалиция: направила конвой бронетехники для «Демократических сил Сирии» на севере провинции Ракка, провела совместный рейд с отрядами SDF в зоне будущей «демилитаризованной зоны».

Провинция Алеппо

Поступают уточнения по поводу теракта в оккупированном протурецкими боевиками городе Азаз. По сведениям источника в сети Twitter MGhorab3, всего в центре города было взорвано два мотоцикла. В госпитале скончался один человек от полученных ран, еще девять пострадали - двое из них в критическом состоянии. Боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) оцепили места взрывов. Еще один мотоцикл был взорван возле штаб-квартиры группировки «Ахрар аш-Шам» в городе Аль-Рай, точной информации о пострадавших не поступало, как передает новостной канал Rojava Network.

Покушение на полевого командира «Джейш аль-Ислам» было совершено позднее в центре города Африн, о чем также сообщает источник. Командир получил тяжелые ранения, деталей нападения источник не сообщает. Все нападения приписывают курдам из группировки «Освободительных сил Африна».

Сообщается о гибели мирного жителя в результате минометного обстрела псселка Мареа и его окрестностей со стороны «Демократических сил Сирии» (SDF), как передает Twitter-канала Euphrates Post. На севере провинции курды и протурецкие боевики продолжают обмениваться ударами из артиллерии и минометов.

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Абу-Хардуб на подконтрольной курдам территории провинции боевики «Исламского государства» вывесили на воротах местной мечети списки вступивших в «Демократические силы Сирии» (SDF) и сирийской армии, как передает Twitter-канал Euphrates Post с угрозой, что если все перечисленные не поменяют свое решение в ближайшее время, то они будут ими убиты. Из этого можно сделать вывод, что боевики могут скрываться непосредственно в деревнях и имеют широкую сеть среди местных жителей, которые могут предоставлять им подобную информацию.

Источник новостей в сети Twitter Not Woofer сообщил, то в районе нефтяного месторождения Аль-Омар участились рейды отрядов SDF и международной коалиции. По словам источника, территории вокруг вышек прочесывают практически ежедневно. В районе месторождения десантировался на днях спецназ коалиции, который прибыл на вертолетах.

Провинция Идлиб

На юге провинции возобновились боестолкновения между отрядами сирийской арабской армии и джихадистами. Как передает интернет-портал Step News Agency, САА нанесла удар из артиллерии по позициям боевиков, недалеко от населенных пунктов Кафр-Набаль и Кафр-Саджна. Напомним, в регионе дислоцируются, в частности, крайне радикальные отряды альянса «Хайят Тахрир аш-Шам, которые продолжают оказывать сопротивление, несмотря на введенное с 31 августа временное перемирие.

Провинция Ракка

В поселок Сулук близ города Тель-Абъяд прибыл конвой коалиции во главе с США, о чем сообщил Twitter-канал Rojava Network. В составе колонны прибыли пикапы для курдских боевиков SDF и строительная техника. Отряды «Демократических силы Сирии» (SDF) позднее провели совместно с военнослужащими коалиции патруль в районе Тель-Абьяда с целью определить дополнительные объекты, которые требуют демонтажа в рамках создания «зоны безопасности» на севере Сирии, как передает источник в сети Twitter Mustefa Bali. На севере Ракки в будущем будет пролегать демилитаризованная зона, о создании которой договорились Турция и США в ходе переговоров. В дальнейшем с участка шириной четырнадцать километров курдским боевикам предстоит срыть укрепления, вывести бронетехнику и боевиков, которых перебросили в приграничные с Турцией зоны в прошлом месяце.

1 Организация запрещена на территории РФ.