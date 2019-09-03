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Депутата «Слуги народа» застукали за интимной перепиской во время заседания Рады

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Депутата «Слуги народа» застукали за интимной перепиской во время заседания Рады

Киев, 3 сентября. Депутат партии «Слуга народа» Елена Криворучкина оказалась в неловкой ситуации: в объективы камер попала интимная переписка парламентария во время заседания Верховной рады.

Инцидент произошел во вторник в ходе заседания Рады, на котором решался вопрос о снятии с депутатов неприкосновенности. Криворучкина переписывалась с неким адресатом, который записан как «Любимый», что не ускользнуло от журналистов. Собеседник поинтересовался у парламентария, где она, и стал подозревать, что Криворучкина его разлюбила.

«Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила», — ответила депутат.

Настойчивый собеседник снова интересуется, где же его возлюбленная. На это парламентарий отвечает откровенным сообщением, сообщает «Страна.ua».

«Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной рады», — написала депутат Рады.

Депутата «Слуги народа» застукали за интимной перепиской во время заседания Рады

Ранее переписка во время ответственного заседания обернулась скандалом для депутата «Слуги народа» Лизы Богуцкой. Парламентарий уведомила «Леночку», что партия оставит министром внутренних дел Арсена Авакова из-за готовящегося Петром Порошенко переворота. Богуцкая сообщила, что Аваков будет занимать пост до декабря, «именно на декабрь Петя готовит путч».

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