Депутата «Слуги народа» застукали за интимной перепиской во время заседания Рады

Киев, 3 сентября. Депутат партии «Слуга народа» Елена Криворучкина оказалась в неловкой ситуации: в объективы камер попала интимная переписка парламентария во время заседания Верховной рады.

Инцидент произошел во вторник в ходе заседания Рады, на котором решался вопрос о снятии с депутатов неприкосновенности. Криворучкина переписывалась с неким адресатом, который записан как «Любимый», что не ускользнуло от журналистов. Собеседник поинтересовался у парламентария, где она, и стал подозревать, что Криворучкина его разлюбила.

«Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила», — ответила депутат.

Настойчивый собеседник снова интересуется, где же его возлюбленная. На это парламентарий отвечает откровенным сообщением, сообщает «Страна.ua».

«Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной рады», — написала депутат Рады.

Ранее переписка во время ответственного заседания обернулась скандалом для депутата «Слуги народа» Лизы Богуцкой. Парламентарий уведомила «Леночку», что партия оставит министром внутренних дел Арсена Авакова из-за готовящегося Петром Порошенко переворота. Богуцкая сообщила, что Аваков будет занимать пост до декабря, «именно на декабрь Петя готовит путч».