Изгнанный Зеленским чиновник-разбойник избил активиста

Киев, 3 сентября. Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок избил общественного активиста. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

По данным ведомства, Годунок напал на активиста Игоря Петровскиса в здании горсовета Борисполя 29 августа. По словам общественника, Годунок напал на него сзади и ударил его по голове. После этого завязалась потасовка, в ходе которой активист получил телесные повреждения. Петровскис опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение, в котором призвал президента Украины, а также глав СБУ и МВД привлечь Годунка к уголовной ответственности.

В свою очередь чиновник утверждает, что Петровскис оскорблял его и провоцировал конфликт. Годунок также добавил, что пострадавший является переселенцем из Луганска.

В соцсетях было обнародовано видео с камер наблюдения, на котором видно потасовку между чиновником и активистом в коридоре горсовета. После публикации видео украинские правоохранители возбудили уголовное дело по факту умышленного нанесения легких телесных подтверждений.

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок оказался в центре внимания украинских СМИ после инцидента, который произошел в июле на совещании бориспольского горсовета с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский со скандалом выгнал с совещания Годунка, назвав его «разбойником». В ответ чиновник назвал президента «дебилом и хамом», пообещав «отстаивать свою честь» в суде, однако позднее передумал.

Позднее выяснилось, что в 2002 году Годунок был осужден на пять лет за разбой, превышение полномочий и нарушение неприкосновенности жилища граждан, однако впоследствии наказание заменили на трехлетний испытательный срок.