Турция пытается «отмыть» террористов «Ан-Нусры»* в Идлибе

Действующая на северо-западе Сирии террористическая коалиция «Хайят Тахрир аш-Шам» и подконтрольное ей «правительство национального согласия» могут быть расформированы и воссозданы вновь под новым названием. В настоящее время Анкара ведет об этом переговоры с группировками, действующими в идлибской зоне деэскалации, сообщает сирийское информационное агентство Al Watan, ссылаясь на источники в стане сирийской оппозиции.

Сейчас на юге провинции Идлиб — относительное затишье. Сирийская арабская армия соблюдает режим одностороннего прекращения огня, введенный в последние дни лета, — и террористы пока что ведут себя спокойно, зализывая раны после тяжелого поражения под Хан-Шейхуном. Напомним, еще совсем недавно юг Идлиба кипел — в ходе успешной операции САА и спецподразделения «Силы Тигра» окружили террористов «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» («Фронт национального освобождения», NLF) на самом укрепленном участке линии обороны. Боевикам пришлось срочно отступить севернее; потери боевиков в живой силе были настолько высоки, что одна из крупнейших группировок — «Джейш аль-Изза» — оказалась на грани распада.

По сведениям Al Watan, в настоящее время Турция — которая последовательно поддерживала группировки «умеренной оппозиции» в Сирии — ведет с помощью протурецких бандформирований «Файлак аш-Шам» переговоры с радикалами «Тахрир аш-Шам» и «умеренными» боевиками «Фронта национального освобождения». Издание утверждает, что роспуск «Тахрир аш-Шам» является «одним из главных условий соглашения между Россией и Турцией» — вероятно, намекая на недавний визит турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву к Владимиру Путину. Источники Al Watan утверждают, что Турция хочет расформировать ХТШ и передать власть в неподконтрольной Дамаску части Идлиба структурам «Фронта национального освобождения» — боевикам, чье политическое крыло куда более склонно к переговорам, чем воспитанный зловещей «Аль-Каидой»1 главарь «Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммед аль-Джулани.

Медиаисточники, связанные с «Тахрир аш-Шам», никак не комментируют эти слухи. Стоит вспомнить о том, что в 2017 году в результате подобного «ребрендинга» появилась коалиция «Хайят Тахрир аш-Шам». Ее костяк и структуру руководства составили выходцы из «Джебхат ан-Нусры1» — боевой организации «Аль-Каиды» в Сирии, созданной еще в 2012 году (обе террористические группировки запрещены в РФ). Радикальная и запрещенная «Ан-Нусра», «перековавшись» в якобы политическую и не запрещенную коалицию, даже не стала менять главаря или выставлять вместо него менее заметную фигуру — главарем остался Аль-Джулани, бывший боевик запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 и близкий товарищ первого главаря ИГИЛ1 Абу Мусаба аль-Заркауи.

Информация о переговорах по дальнейшей судьбе «Тахрир аш-Шам» выплыла после знакового события — авиаудара, который нанесла в Идлибе американская авиация.

В ходе удара по базе террористов «Ансар ат-Таухид» и «Джейш аль-Изза» на фермах Бурма в Идлибе, радикальных исламистских боевых формирований, которые являются одними из основных союзников «Тахрир аш-Шам» в войне против САА, были уничтожены порядка 40 террористов. Американцы получили информацию о сходке главарей двух этих группировок, в ходе которой те намерены были обсудить свои дальнейшие планы в Идлибе после катастрофы под Хан-Шейхуном и объявления о прекращении огня. Как утверждают источники Al Watan, именно Джулани преподнес координаты сходки Вашингтону «на блюдечке» — в ответ на давление со стороны Турции, от которой Москва все более и более настойчиво требует вмешаться и навести порядок в Идлибе.

Стоит отметить, что в начале июля подобный авиаудар США уже избавил главаря «Ан-Нусры» от нежелательных союзников из группировки «Хуррас ад-Дин» — закаленных и идеологически выдержанных членов «Аль-Каиды», недовольных тем, что Джулани «заигрался в политику» и отступил от норм и идей джихада. Уже тогда сторонники джихадистов предполагали, что координаты сходки «Хуррас ад-Дин» сообщил американцам кто-то из «своих».

Источники Al Watan в сирийской «умеренной оппозиции» утверждают, что Джулани передал в Вашингтон целый список целей, в том числе координаты штабов и складов оружия связанных с ним группировок. Для этого были задействованы агенты среди «умеренной оппозиции». В настоящее время Турция стремится к «мягкой» схеме расформирования «Джебхат ан-Нусра» — постепенно выведя из-под контроля джихадистов лояльных боевиков, но не вступая в прямую конфронтацию с «Аль-Каидой».

Если это правда, то в результате Турция планирует переход власти в Идлибе от запятнавших себя связями с «Аль-Каидой» джихадистов к «умеренной оппозиции» — боевикам «Национального фронта освобождения». Их будет куда легче представить законными выразителями чаяний сирийской политической оппозиции — хотя при этом боевики в этой новой структуре останутся по своей сути сторонниками радикальной исламистской идеологии.

Следует с большой осторожностью относиться к любым подобным публикациям, заявил в беседе с Федеральным агентством новостей политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Россия и Турция, конечно, не придерживаются идентичной позиции, у нас достаточно серьезные разногласия по Сирии, но тем не менее в рамках астанинского процесса и в рамках двусторонних переговоров, которые с турецкой стороной у нас идут в постоянном режиме, удается существенно сблизить позиции. Турция действительно имеет влияние на некоторые отряды боевиков, однако далеко не на все. Сообщения подобного рода следует очень тщательно анализировать и проверять на предмет достоверности. Как со стороны боевиков, так и со стороны внешних сил, стран Запада, есть большое желание разрушить существующее взаимодействие между Россией и Турцией. Дискредитация Турции, обвинения в связях с радикальными группировками является одним из примеров такой деятельности — чтобы посеять рознь и поставить под сомнение диалог РФ и Турции по Сирии. Так что в случае таких заявлений следует внимательно смотреть, откуда они идут», — подчеркнул Шаповалов.

Политолог выразил осуждение в связи с внезапным ударом США в пределах зоны деэскалации и после введения САА режима прекращения огня.

«Что касается официального обоснования, предложенного США — борьбы с радикальными исламистами — позволю себе усомниться в реальности таких заявлений. Во-первых, потому что США замечены неоднократно в контактах и оказании помощи «Тахрир аш-Шам» — у них были и контакты с «Аль-Каидой» в свое время. Во-вторых, США достаточно часто, заявляя о борьбе с международным терроризмом, на самом деле осуществляют действия ради своих интересов и целей в регионе», — напомнил собеседник ФАН.

Независимый аналитик Александр Асафов предположил, что недавний удар США носит во многом демонстративный характер — ничего не теряя, Пентагон показывает, что все еще готов к активным действиям в Сирии.

«Логика действий Соединенных Штатов подвержена разным факторам. Продемонстрировать свое присутствие — такой мотив тоже есть, потому что ситуация в Идлибе очевидным образом, несмотря на турецкие обещания Вашингтону, решается без Соединенных Штатов, решается в других форматах, другими диалогами — и они должны как-то обозначить свой контроль, или хотя бы видимость контроля. Они дают знать, что еще существуют», — считает Асафов.

«Ребрендинг» террористических группировок в Сирии происходил регулярно, и теперь, полагает эксперт, уже практически не приносит пользы — становится очевидно, что во всех случаях это одни и те же лица.

«Это уловка, которая сейчас уже перестает работать, потому что всем понятно, что такое «Джебхат ан-Нусра» или «Хайят Тахрир аш-Шам» — и остальные с ними, порядка 60 наименований. Поэтому я думаю, что учитывая сам контекст событий, уже не важно, под какими вывесками они действуют — понятно, кто это. Они могут надеяться на то, что это отсрочит урегулирование в Идлибе, но не думаю, что эти надежды сбудутся, — указал собеседник ФАН. Соединенные Штаты тоже будут пытаться действовать, чтобы показать, что они значимый игрок в регионе, но в реальности они мало на что влияют. Учитывая характер предыдущих их действий и сходство позиций, думаю, они будут прибегать к своим традиционным методам и вывозить боевиков в безопасные место, чтобы продолжать их накапливать, например, в Афганистане».

При этом на предстоящем тройственном саммите в Анкаре, считает Асафов, тема боевых действий в Идлибе отступит на второй план.

«Думаю, что хотя мы ждем, что они будут обсуждать ситуацию в Идлибе, и ситуацию в лагерях беженцев, таких как «Эр-Рукбан», основной темой будет восстановление мирной жизни и инвестиции в сирийскую инфраструктуру, помощь в восстановлении трасс Дамаск — Латакия, Дамаск — Тартус. Именно направление гуманитарного характера станет основной темой встречи, а не военные операции, — уверен Александр Асафов. — САА и такими подразделениями, как «Силы Тигра», уже накоплен огромный боевой опыт, они фактически без нашей помощи могут справиться в Сирии».

1 Организация запрещена на территории РФ.