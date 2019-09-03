Командир посадившего в кукурузном поле самолет вернется к полетам

Москва, 3 сентября. Командир аварийно севшего в кукурузном поле в Московской области самолета Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов вернется к полетам на текущей неделе, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«У него на самом деле отпуск закончился, он выходит на неделе (на работу)», — приводит РИА Новости слова представителя авиакомпании.

Отмечается, что Юсупов в данный момент проходит все необходимые медицинские процедуры.

Как напомнил «Царьград», 15 августа самолет, вылетевший из аэропорта «Жуковский», столкнулся со стаей чаек. Птицы забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. Пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле, отметило «Утро.ру».

На борту самолета находились 226 человек и семь членов экипажа. Никто не погиб, за медицинской помощью обратились 76 человек.

Российский президент Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России.