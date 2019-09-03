Состав нового правительства Судана озвучат в течение 48 часов

Хартум, 3 сентября. Состав нового правительства Судана будет озвучен в течение 48 часов, заявил официальный представитель правящего в стране Суверенного совета Мухаммед аль-Фекк.

В Судане прошло заседание Суверенного совета с участием нового премьера Абдаллы Хамдука. Ему предстоит выбрать людей на министерские мосты из кандидатов, которых предложила оппозиционная коалиция «Силы за свободу и перемены». Исключение составили кандидатуры на должности министра обороны и главы МИД страны — их руководителей должны определить военные Судана.

Хамдуку предстоит выбрать одного человека из трех предложенных на каждый пост. С момента передачи списка прошла неделя.

Мухаммед аль-Фекк объяснил задержку в формировании кабинета министров. По его словам, она связана «со стремлением обеспечить наиболее широкое представительство суданских провинций и разных поколений».

«В течение 48 часов будет объявлено новое правительство», — констатировал он.

На пост премьер-министра Судана Хамдука выдвинули силы оппозиции, его кандидатуру поддержал Переходный военный совет страны. Новый глава правительства присягнул 21 августа.

Назначение главы кабмина стало возможным после подписания гражданскими силами и военными Судана конституционной декларации, которая оговаривает шаги по формированию институтов государственной власти на переходный период.

Напомним, в апреле в Судане произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее был помещен в тюрьму.