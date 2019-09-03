Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 3 сентября.

Актриса Зинаида Славина скончалась в возрасте 79 лет, сообщили в пресс-службе «Содружества актеров Таганки». Актриса Зинаида Славина скончалась на 80-м году жизни.

Команда украинского президента намерена завершить гражданскую войну в Донбассе как можно скорее, заявил глава МИД Украины. Команда Зеленского пообещала закончить войну в Донбассе до конца года.

Актеры МХТ имени А. П. Чехова не узнали коллегу Александра Семчева, который еще сильнее похудел после летнего отпуска. Актеры МХТ не узнали похудевшего на 100 кг Семчева.

Он констатировал, что такое недальновидное решение страны было ошибочным. Экс-министр экономики Украины подсчитал, во сколько Киеву обходится блокада Крыма.

Вячеслав Ковтун оскорбил немецкую прессу с использованием ненормативной лексики. Ковтуна прогнали из студии «России 1» за оскорбление немцев.

Лондон обвинил СССР в сговоре с Германией во время начала Второй мировой войны. В Совфеде назвали слова Джонсона о Второй мировой войне ложью от начала и до конца.

Посол США в России Джон Хантсман пожаловался на закрытые двери и признался в любви к российской истории. Посол США Джон Хантсман рассказал, что ему мешало в России.

Артистка посмеялась над своим возрастом и соответствующими высказываниями в ее адрес. Пугачева обратилась к фанатам с «последним словом».

Два самолета столкнулись на ВПП в аэропорту «Шереметьево», сообщили источники Федерального агентства новостей. Два самолета столкнулись на ВПП в «Шереметьево».

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии программы «Кто против?» за оскорбление в адрес немецких СМИ. Изгнанный с «России 1» украинец Ковтун оправдал свое хамское поведение.