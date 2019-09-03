Дело о неповиновении Соболь полиции вернули на дорасследование

Москва, 3 сентября. Троицкий районный суд Москвы вернул дело юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь по статье 19.3 «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» на дорасследование, об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 14 июля после задержания Соболь на незаконном митинге в Москве. На опубликованных кадрах видно, как Соболь неспешно бежит с территории ОВД, улыбаясь и приговаривая «Бегу на свободу!». Помощница блогера Алексея Навального прекрасно понимала, что скрыться из ОВД у нее нет шансов, однако наигранный «побег» обеспечил ей выгодный ракурс — «полиция задерживает оппозиционерку у решетки». Отметим, что сотрудники правоохранительных органов не поддались на провокацию, они профессионально и аккуратно задержали Соболь, лишив «либеральные» СМИ яркой картинки.

Также во вторник суд оштрафовал Соболь на 300 тысяч рублей за организацию незаконного митинга в российской столице 31 августа. Правая рука Навального призывала подписчиков в социальных сетях участвовать в незаконном митинге. Это пятое административное наказание в отношении Соболь. Сумма штрафа, которую должна выплатить юрист «ФБК», превысила уже миллион рублей.

Несанкционированные акции, организованные кандидатами на выборы в Мосгордуму от «оппозиции», которых из-за фальсификаций на законных основаниях не зарегистрировали на выборы, прошли в столице в июле и в августе текущего года. Так называемым «оппозиционерам» отказали из-за большого числа недействительных подписей. Например, у Соболь обнаружили более 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.