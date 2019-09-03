В Госдуме ждут объяснений от посла США в связи с вмешательством в дела России

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласит на свое заседание посла США в Москве Джона Хантсмана. Об этом журналистам сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

«Господин Хантсман высказал свою версию появления на официальном аккаунте посольства США точного маршрута движения участников несанкционированного митинга. Прозвучало неубедительно», — заявил Пискарев.

По словам депутата, комиссия обратилась в управление международного сотрудничества Госдумы, сотрудники которого обсудят с посольством США возможную дату участия Хантсмана в заседании.

«Мы направили господину Хантсману письмо, но учитывая, что у него поменялся адрес офиса, видимо поэтому он его не получил. Хорошо, что он заявил о желании встретиться и дать пояснения комиссии», — отметил Пискарев.

Напомним, ранее Хантсман сообщал в СМИ, что его не приглашали на заседание комиссии ГД в связи с публикацией в соцсетях посольства точного маршрута движения участников незаконного митинга в Москве 3 августа. Однако он выразил готовность обсудить данный вопрос.

По версии посла, которую он изложил журналистам, данная публикация была якобы сделана для обеспечения безопасности американских граждан, которым таким образом было рекомендовано держаться подальше от указанного маршрута.

Ранее стало известно, что комиссия Госдумы может использовать в своей работе эксклюзивные материалы Федерального агентства новостей. В частности, в расследовании фактов иностранного вмешательства должны помочь статьи, подготовленные членом экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадимом Манукяном.