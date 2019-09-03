Как будет организована работа общественных наблюдателей на выборах в Петербурге

Руководитель комитета «Корпуса «За чистые выборы» Алена Булгакова рассказала Федеральному агентству новостей, как будут работать общественные наблюдатели на выборах в Санкт-Петербурге.

Выборы губернатора Северной столицы состоятся в единый день голосования 8 сентября. Кандидатами на пост градоначальника являются выдвиженец от «Гражданской платформы» Михаил Амосов, самовыдвиженец Александр Беглов и выдвиженец от «Справедливой России» Надежда Тихонова.

О том, как будет организована работа общественных наблюдателей по всей стране и в Санкт-Петербурге в частности и чего от них ожидать, Алена Булгакова рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей.

— Алена, расскажите, пожалуйста, как будут работать общественные наблюдатели 8 сентября, в единый день голосования.

— Выборы — сам по себе процесс конкурентный, что мы и наблюдаем по регионам. У нас от «Корпуса» будет направлено и сейчас идет подготовка почти 10 тысяч общественных наблюдателей, которые будут присутствовать на избирательных участках. При этом нужно понимать, что общественное наблюдение не замыкается только лишь на присутствии самих наблюдателей. Это обширная сеть, включающая в себя, в том числе и мобильные бригады, которые будет работать в день выборов, и ситуационные центры, которые будут находиться в регионах, где проходят выборы по крупным избирательным компаниям. И вся информация с этого всего механизма будет консолидироваться у нас в Федеральном консультационном центре «Корпуса» в Москве.

— Если говорить о технической составляющей работы наблюдателей, что она собой представляет?

— У нас развернут обширный пласт с точки зрения технического совершенствования – это новая платформа nom24.ru, которая также будет выступать непосредственным помощником любому участнику избирательного процесса. Также есть мобильное приложение для использования и мобильными бригадами, и наблюдателями, которые могут в режиме оперативной связи взаимодействовать с нашими ситуационными центрами, которые будут консультировать по любым вопросам касательно их работы в день голосования.

И вот вся информация, которая будет консолидироваться и поступать, она будет отображаться на карте сообщений. И в таком русле у нас будет выстроена работа по общественному наблюдению. Но это еще включая всевозможные механизмы мониторинга рабочей группы Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации. Наши представители входят в эти региональные рабочие группы в 11 субъектах страны, и вот непосредственно они будут осуществлять выезды на избирательные участки совместно с членами ЕСПЧ.

— А если говорить непосредственно о Санкт-Петербурге?

— В Санкт-Петербурге у нас уникальный ситуационный центр, который работает с 1 августа. Понятно, что очень много внимания приковано с точки зрения федерального центра, с точки зрения муниципальных образований именно к выборам в Петербурге. И здесь у нас поступил посыл от юридического сообщества принять участие в таком значимом для региона событии и, собственно, усилиями «Корпуса «За чистые выборы», ассоциации юристов России был открыт ситуационный центр в Санкт-Петербурге, который находится в доме юриста на улице Чайковского, 28. В день выборов мы будем работать с 5.30 утра, поэтому нам предстоит такая плодотворная работа.

— Будете ли вы взаимодействовать с другими общественными организациями?

— Да, мы вплотную работаем со всеми общественными организациями, которые занимаются наблюдением любой активности с точки зрения избирательного процесса на территории Петербурга. С 12 августа наши представители в составе мобильных бригад приезжают в Ленобласть на дачные избирательные участки, где проводят также проверки, беседуют с жителями на предмет информированности о предстоящих выборах. И все это в медийном формате мы предоставляем в пабликах.

Также у нас проходят публичные лекции, куда может прийти любой желающий. Мы рассказываем о правовом статусе наблюдателя, о каких-то психологических аспектах работы на избирательном участке, о процедурах медиации в избирательном процессе. И вот наш такой наблюдатель выходит на работу подготовленным, с полным багажом знаний и методических рекомендаций, которые позволяют ему быть действительно независимым арбитром, рационально взвешивать все факторы, которые имеются, и находить компромисс в решении возникающих проблем.

— А какого рода проблемы могут возникать?

— В абсолютном большинстве случаев сообщения, которые поступают с различных выборов и различных избиркомов, это либо фейковая информация, которая не имеет подтверждения на практике, либо это проблемы, которые можно урегулировать на месте. Собственно, наши представители являются, как я уже сказала, независимыми арбитрами.

Каждая избирательная кампания по-своему уникальна, потому что это динамичный процесс с точки зрения юридических практик и законодательства. Мы в любом случае под каждый избирательный цикл выходим с какими-то изменениями, поэтому говорить о своих ожиданиях от предстоящих выборов сложно. В первую очередь нам хочется, чтобы граждане проявляли большую гражданскую активность, были избирателями не только в день голосования, но и все-таки во время всей кампании проявляли участие, проводили встречи с кандидатами, задавали правильные вопросы тем кандидатам, которым собираются отдать свои голоса. Конечно, у нас такие ожидания о высокой гражданской активности.

В конце августа ситуационный центр корпуса «За чистые выборы» провел круглый стол с представителями Общественной палаты Петербурга и ассоциации «Гражданский контроль». За прошедший месяц корпус подготовил 175 наблюдателей на выборы. Тогда же общественник и правозащитник Александр Брод отметил, что главная задача ситуационного корпуса заключается в том, чтобы донести мнение общественности до избирательной комиссии.