Триполи пережил пять крупных отключений воды за лето 2019 года

Триполи, 3 сентября. Ливийский Триполи пережил не менее пяти крупных отключений воды с начала лета 2019 года. И хотя перебои с инфраструктурой появились еще в 2011 году, сейчас ситуация обострилась, пишут СМИ.

Как передает портал The Africa Report, первое масштабное отключение воды произошло утром 20 мая. Возмущенные жители Триполи запустили в Сети флешмоб с хештэгом #WaterlessTripoli.

«Как я объясню своей семье, что они должны пойти в мечеть, чтобы помыться?» — цитирует издание слова одного из пользователей Сети.

Отмечается, что перебои с водоснабжением возникают вдобавок к частым отключениям электричества. В конце июля, когда температура воздуха поднялась выше 35°C, в большинстве районов Триполи электричество было всего три часа в день. Водоснабжение же отсутствовало на протяжении нескольких дней, добавляют журналисты.

Проблема начала развиваться еще в 2011 году из-за неизбежной деградации инфраструктуры, сопутствующей политическому кризису в стране. Экс-директор по планированию министерства электричества и воды Триполи Фаррадж аль-Амари отметил, что иностранные специалисты больше не хотят приезжать в страну из соображений безопасности.

«Все контракты на модернизацию, такие как проект строительства трех опреснительных установок между Триполи и Мисуратой, остаются заблокированными, несмотря на огромные инвестиционные возможности», — отметил он.

В свою очередь аспирант Французского института геополитики и эксперт по Ливии Лазиб Мохаммед Эссаид отметил, что ресурсы зачастую становятся рычагом политического давления.

«С 2011 года, особенно в периоды войны, водные и электрические ресурсы стали политическим рычагом. Вооруженные группы это знают. И они используют этот рычаг для общественных или личных претензий», — отметил он.

Напомним, кризис в Ливии начался в 2011 году после убийства Муаммара Каддафи. Сейчас в стране установлено двоевластие. Запад государства контролируется Правительством национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. На востоке Ливии заседает избранный народом парламент.

В апреле 2019 года командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи. По его словам, цель военных — освободить столицу «от террористов». В ответ лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования начали операцию «Вулкан гнева». Во Всемирной организации здравоохранения сообщали, что, по данным на июль 2019 года, более тысячи человек погибли, еще свыше 5,5 тысячи человек получили ранения в результате боев вокруг Триполи.