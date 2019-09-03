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Таможня Италии изъяла ввезенные из Туниса баллоны с нелегальным газом

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Таможня Италии изъяла ввезенные из Туниса баллоны с нелегальным газом

Рим, 3 сентября. Таможенная служба Италии изъяла в порту Палермо 11 баллонов с газом, которые были ввезены из Туниса. Об этом сообщает ежедневная итальянская газета Giornale di Sicilia.

В баллонах содержались гидрофторуглеродные газы-хладагенты, ввоз которых запрещен в Италию, так как они являются озоноразрушающими веществами. Итальянские таможенники изъяли 11 баллонов с запрещенным содержимым в порту Палермо.

Баллоны с газом прибыли из Туниса. В Италии запрещена продажа одноразовых баллонов с фторированными парниковыми газами. Владельцам баллонов грозит арест от трех до девяти месяцев или штраф на сумму от 50 тысяч до 150 тысяч евро. Стоимость каждого из обнаруженных баллонов составила около 300 евро.

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