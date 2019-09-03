Житель Туниса похитил свою несовершеннолетнюю дочь

Рим, 3 сентября. Несовершеннолетняя итальянка уехала в Тунис навестить своего отца, однако отец 13-летней девочки, гражданин Туниса, не пускает ребенка домой к матери-опекунше.

После развода родителей в 2013 году бывшие супруги договорились, что их общий ребенок будет навещать отца в Тунисе. При этом девочка находится на попечении матери, гражданки Италии.

Летом текущего года 13-летняя итальянка уехала к отцу в тунисский город Сфакс. В минувшую среду девочка должна была вернуться домой, однако отец ребенка отказался отпускать ее в Италию, фактически похитив.

«Она останется здесь до 18 лет, и тогда она примет решение», — заявил отец ребенка в разговоре с матерью, его слова приводит TriestePrima.

Мать девочки сообщила, что ее бывший муж запретил ей приезжать в Тунис, угрожая насилием. Кроме того, он запретил бывшей супруге обращаться к социальным работникам.

Женщина подала заявление о похищении ребенка в полицейский участок Триеста, адвокат итальянки связался с министерством иностранных дел и итальянским консулом в Тунисе. Дело о возвращении ребенка домой осложняет отсутствие соглашения между Тунисом и Италией. В 1980 году Тунис отказался подписать Гаагскую конвенцию, которая позволила бы вернуть ребенка при содействии государства.