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Мадуро рассказал, на чем строятся успешные отношения Венесуэлы и Китая

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Мадуро рассказал, на чем строятся успешные отношения Венесуэлы и Китая

Каракас, 3 сентября. Отношения между Венесуэлой и Китаем находятся в самом расцвете, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

По его словам, основу успешного сотрудничества между Каракасом и Пекином составляют стратегическое партнерство, построенное на взаимопонимании, а также близость позиций в дипломатических и политических вопросах.

Важным фактором является и взаимодействие в сферах торговли, финансов, энергетики, технологий, указал Мадуро.

«Перед совместным сотрудничеством остается еще много проблем, которые необходимо преодолеть, невзирая на трудности, устроенные Соединенными Штатами», — рассказал президент.

Напомним, в январе в Венесуэле начались акции протеста оппозиции, выступающей против законно избранного президента Мадуро. Уже на следующий день спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его сразу же поддержали США, а затем и Канада, Израиль и ряд других государств.

Россия, Китай, Куба, Мексика и другие страны заявили о поддержке действующего президента Мадуро. В Москве назвали происходящее в Венесуэле квазипереворотом и заявили о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела латиноамериканской страны. 

Мадуро рассказал, на чем строятся успешные отношения Венесуэлы и Китая

Вашингтон тем не менее продолжает оказывать давление на Венесуэлу. На днях ресурс Axios со ссылкой на пять источников в администрации сообщил о том, что Трамп предлагал советникам обсудить введение морской блокады Боливарианской Республики. 

В попытках сменить власть в латиноамериканской стране Запад не раз прибегал к помощи СМИ, которые распространили череду ложных новостей, нацеленных на искажение реальной картины.

К примеру, иностранные издания продвигали информацию о так называемом «золоте Мадуро», которое якобы вывозилось самолетами российской авиакомпании, а также фейк о ЧВК «Вагнера», будто бы отправленной в Венесуэлу для поддержки президента Мадуро. Все материалы такого характера впоследствии были опровергнуты, в том числе и теми СМИ, что их запустили.

Ранее руководитель МИД Кубы Бруно Родригес призвал канадскую коллегу Христю Фриланд помочь снять американские рестрикции с Венесуэлы.

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Источник: Xinhua
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