Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям перевод статьи, опубликованной на американском консервативном портале с выраженным правым уклоном The Gateway Pundit. В публикации идет речь о коррумпированном прокуроре Джесси Лью, которая была вовлечена в судебные дела по обвинениям бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, а теперь участвует в принятии решения о том, обвинять ли бывшего замдиректора ФБР Эндрю Маккейба в мошенничестве.

Джесси К. Лью не должна заниматься юридической практикой. Ее следует лишить звания прокурора, объявить импичмент и предъявить обвинение. Она является федеральным прокурором США, участвующим в трех судебных процессах, связанных с обвинениями Мюллера, в которых правительство утаивает или пытается утаить доказательства от стороны защиты. Кроме того, она замешана в других коррупционных делах.

Джесси Лью когда-то была восходящей звездой Минюста США. Однако недавние ее действия доказывают, что она никогда не должна была быть повышена до своего нынешнего статуса.

Госпожа Лью участвует в трех судебных процессах, в которых существенные документы утаиваются от стороны защиты.

Лью участвовала в сфабрикованном ФБР и «глубинным государством» деле против россиянки Марии Бутиной, по результатам которого молодая женщина была отправлена в тюрьму. Информация, связанная с активностью ФБР, никогда не предоставлялась Бутиной или ее адвокатам, невзирая на многочисленные ходатайства защиты о передаче этих сведений, которые государство обязано было ей показать.

Лью также участвует в деле Concord Management, в рамках которого российская компания, возглавляемая петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, безосновательно обвиняется представителями американского Минюста во «вмешательстве» в выборы.

Это дело наполнено нестыковками с самого первого дня. Правительство приводило в качестве доказательств множество лживых фактов о российской компании Concord, чтобы связать расследование бывшего спецпрокурора Мюллера о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году с Россией. Команда Мюллера утверждала, что Concord Management и его дочерняя компания Concord Catering были вовлечены в распространение новостей на Facebook, которые якобы повлияли на исход выборов в США. Проблема в том, что компании Concord Catering даже не существовало в то время, когда обвинение Мюллера было предъявлено. Команде Мюллера так и не удалось связать российских граждан с Concord Management, которая потратила всего $3,000 на рекламу в Facebook, предположительно повлиявшую на выборы 2016 года.

Мюллер намекнул, что компания Concord возглавлялась гражданами РФ, которые не хотели, чтобы Хиллари Клинтон победила на выборах-2016. Но Мюллер и Лью оказались не в состоянии доказать это, поэтому пошли на фабрикацию состава преступления. Адвокаты Concord Management открыто издевались над «глубинным государством», утверждая, что их логика похожа на канарейку из мультфильма, которая говорит: «Я сделала это, я сделала это».

Кроме того, Лью участвует в сфабрикованном деле против генерала Майка Флинна. Во время выборов 2016-го и до этого генерал Флинн противостоял правительству Барака Обамы. По существу единственное преступление Флинна заключалось в несогласии с безумной политикой Обамы на Ближнем Востоке. Он стал мишенью властей, подконтрольных либеральному правительству Обамы.

Сегодня дело Флинна все еще продолжается, и это стоит ему целого состояния. На прошлой неделе адвокат Флинна запросил у правительства документы, имеющие отношение к его делу. Правительство отказалось передать эти документы, и суд не предоставит адвокату Флинна доступ к секретным сведениям. Госпожа Лью замешана в этом деле.

Мисс Лью также была вовлечена в дело Джеймса Вулфа, в рамках которого она была уличена в утечке в газету The New York Times сведений, находящихся под защитой «Закона о надзоре за иностранными разведками».

Дело Вулфа было правильным по форме и ложным по существу, так как по итогу он получил только два месяца за свои преступления, поскольку Сенат США направил запрос о снисхождении к мистеру Вулфу.

Есть основания полагать, что мисс Лью принимает участие в деле Эндрю МакКейба и именно она будет принимать решение о том, предъявлять ли обвинения против бывшего коррумпированного заместителя директора ФБР.

Если Лью действительно участвует в этом деле, то есть большие сомнения в том, что против МакКейба вообще будут выдвинуты обвинения.

В 2017 году Лью была назначена президентом Дональдом Трампом на должность федерального государственного обвинителя в Вашингтон, округ Колумбия. Спустя несколько месяцев она вступила в свои полномочия. В марте 2019-го либеральное издание The Washington Post написало о госпоже Лью следующее:

«Джесси К. Лью, федеральный прокурор округа Колумбия, которая находилась в шаге от того, чтобы занять третью по важности должность в Минюсте, подала в отставку после того, как сенатор от Республиканской партии привлек внимание к тому факту, что ранее она состояла в группе юристов, которые поддерживали право на аборты, а также противостояла назначению Самюэля А. Алито-младшего на пост Верховного судьи».

Несколько недель тому назад администрация Трампа дала понять, что Лью будет назначена на должность юрисконсульта при генеральном прокуроре, где она будет осуществлять надзор за интенсивной работой министерства по разрешению споров в рамках гражданского права. Но, по заявлению официальных лиц, которое было сделано во вторник, этому назначению не суждено состояться из-за участия Лью в той самой группе юристов.

Так или иначе, назначение Лью было предложено президенту Трампу и в конечном итоге отклонено Сенатом США, что не позволит мисс Лью занять более прочные позиции в министерстве юстиции. Президенту США следует внимательнее следить за теми, кто подбирает персонал в его администрацию.

Мисс Лью не имеет права судить кого-либо за преступления. Ее действия, относящиеся к делу Мюллера, представляют неопровержимые доказательства того, что она не имеет права заниматься юридической практикой. Лью должна быть за решеткой! Она не должна принимать решение о том, выдвигать ли обвинения против коррумпированного Эндрю МакКейба.

Напомним, Мюллер проводил специальное расследование предполагаемого «вмешательства» России в выборы в США, но спустя почти два года работы так и не смог найти факты того, что Москва «оказывала какое-либо влияние» на электоральные процессы в Америке. Также Мюллеру пришлось подтвердить отсутствие сговора между Россией и избирательным штабом нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.

Москва в свою очередь неоднократно отвергала голословные обвинения Вашингтона во «вмешательстве» в выборы в 2016 году, указывая на отсутствие доказательств. В Кремле заявляли, что не пытались повлиять на ход выборов в США. Американский президент и его помощники тоже опровергали контакты с Россией во время предвыборной кампании.

Расследование, завершившееся провалом, обошлось американским налогоплательщикам в более чем 30 миллионов долларов. По итогам бессмысленной, по сути, работы Мюллера не было выдвинуто никаких обвинительных заключений.

После провала расследования стало очевидно, что Мюллеру придется понести ответственность за ложные обвинения в адрес компании «Конкорд». Примечательно, что через несколько дней после появления информации об обращении компании в суд заместитель генпрокурора США Род Розенстайн подал в отставку.