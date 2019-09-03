Лукашенко передали на утверждение проект по интеграции с Россией

Минск, 3 сентября. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко передали для дальнейшего одобрения проект программы действий по интеграции с Россией, сообщила пресс-секретарь белорусского премьер-министра Александра Исаева.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в начале месяца встретился с российским коллегой Дмитрием Медведевым для предварительного подписания проекта программы по интеграции стран. Представитель Минска добавил, что документ, вероятно, будет обнародован, чтобы «у общественности были сняты какие-то опасения по поводу суверенитета».

Проект программы по интеграции передан Лукашенко для одобрения, уточнила Исаева, передает РИА Новости.

В Минске подчеркнули, что в предлагаемой программе нет вопросов политического характера, однако заложена концепция, которая предполагает реализацию принципа «две страны — один рынок».

Напомним, в конце прошлого года Россия и Белоруссия договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Сторонами было принято решение до 1 ноября текущего года разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах.

К середине 2020 года Москва и Минск должны унифицированное законодательство, а с 2021 года страны должны запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.

Президент России Владимир Путин в июле этого года подчеркивал, что Белоруссия является ближайшим союзником и стратегическим партнером РФ. Отношения между странами строятся на принципах добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга.