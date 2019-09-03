Скандалистку Соболь вновь оштрафовали на 300 тыс. рублей за призывы к беспорядкам

Москва, 3 сентября. Троицкий районный суд Москвы оштрафовал юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь на 300 тысяч рублей за организацию незаконного митинга в российской столице 31 августа, передает корреспондент Федерального агенства новостей.

Скандальная активистка была признана виновной в повторном нарушении законодательства о митингах. Суд посчитал, что правая рука скандального блогера Алексея Навального организовала несогласованную акцию 31 августа. Соболь через свои социальные сети активно призывала подписчиков участвовать в незаконном митинге.