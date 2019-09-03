Мадуро заявил о крахе американской политики против Венесуэлы

Венесуэла, 3 сентября. Враждебная политика Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы потерпела крах, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро. Об этом сообщило кубинское агентство Prensa Latina.

Мадуро в беседе с журналистами китайского канала Xinhua заявил, что американский президент Дональд Трамп занял «собственническую, одержимую и агрессивную позицию». В качестве примера глава республики привел неудачные попытки Вашингтона свергнуть законное правительство в Венесуэле. Речь идет о попытках США в 2017 году помешать созданию Национальной учредительной ассамблеи, в 2018 году воспрепятствовать президентским выборам, в 2019 году провести в республике государственный переворот.

Напомним, в начале года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы. Западные страны тут же поддержали свою марионетку.

Россия, Китай и ряд других стран резко осудили попытку США протащить во власть своего ставленника. Американские власти не оставляют агрессивные планы по свержению законного президента Венесуэлы. Именно Вашингтон спровоцировал массовые отключения электроэнергии в Венесуэле в марте этого года путем кибератак на энергосистему страны.

Кроме того, западные СМИ активно распространяли ложные новости, например о «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено из Венесуэлы российскими самолетам, а также фейк о ЧВК «Вагнер», будто бы направленной в Каракас для защиты Мадуро. Все эти лживые сообщения были опровергнуты, в том числе и изданиями, которые первоначально их писали.

Ранее Мадуро пообещал, что в ближайшее время будут объявлены «хорошие новости по поводу процесса диалога» с представителями оппозиции.